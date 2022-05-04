Шульц: Украина должна помочь восстановить отношения после провала визита президента

Канцлер Германии Олаф Шульц обращается к средствам массовой информации во время пресс-конференции после специального заседания Кабинета министров Германии в государственном гостевом доме Schloss Messberg в Мессберге, Гранзее, Германия, 4 мая 2022 года. REUTERS/Michel Tantoussi

БЕРЛИН (Рейтер) — Канцлер Олаф Шульц в среду призвал Украину помочь выйти из досадного дипломатического тупика после того, как президенту Германии запретили посещать Киев из-за опасений по поводу его прошлой поддержки сближения с Россией.

Посол Украины в Германии назвал Шульце «ливерной колбасой» за то, что он отказался посетить страну до встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Это проблема для правительства Германии и немецкого народа, что президент попросил его не присутствовать», — сказал Шульц журналистам после переговоров со своим правительством.

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«Украина тоже должна сыграть свою роль», — сказал он, не пояснив, как именно.

Ссора привела к странному сдвигу в отношениях в то время, когда противодействие Германии российскому вторжению считается решающим для Украины, учитывая ее вес в Европейском союзе и обсуждение блоком санкций против Москвы.

Штайнмайер планировал посетить украинскую столицу в апреле, но поездка была отменена, что вызвало скандал в Германии, поскольку политики изо всех сил пытаются изменить давний подход «Wandel durch Handel» — изменение через торговлю — в отношениях с Россией.

Штайнмайер, член левоцентристской социал-демократии Шульца, долгое время считался сторонником примирения с Москвой, но с тех пор признал, что совершал ошибки.

Немецкие СМИ ранее сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский отказался приветствовать Штайнмайера в Киеве из-за его многолетней поддержки газопровода «Северный поток — 2», соединяющего Россию с Германией, строительство которого было отменено за несколько дней до начала вторжения России в Украину 24 февраля.

Подчеркнув задержку правительства с отправкой кого-либо в Украину, во вторник главный оппозиционный лидер Германии Фридрих Мерц из консервативной христианско-демократической партии посетил раздираемую войной страну.

Шульц сказал, что связывался со своим политическим соперником по поводу поездки, во время которой Мерц посетил разбомбленный город Ирбин, прежде чем отправиться в соседний Киев для переговоров с Зеленским.

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Репортаж Рэйчел Мур. Монтаж Миранды Мюррей и Хью Лоусона

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