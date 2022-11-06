Шумахер должен узнать о судьбе Хааса в течение недели, говорит Штайнер

Босс команды Гюнтер Штайнер сказал AFP в субботу, что Мик Шумахер должен узнать на следующей неделе, сможет ли его команда F1 Haas заменить его в сезоне 2023 года.

«Хаас» — последняя команда, завершившая свой состав на следующий сезон, и было несколько сообщений о том, что Штайнер может переключиться на 35-летнего Нико Хюлкенберга вместо сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

«Надеюсь, мы сможем все закрыть и принять решение на следующей неделе», — сказал Штайнер в преддверии старта Гран-при Лас-Вегаса в следующем сезоне.

После Гран-при Бразилии в следующие выходные сезон завершится через неделю в Абу-Даби тестами на этой трассе в следующие дни после гонки.

«Мы приближаемся, потому что сезон почти завершен. Было бы хорошо принять решение о гонщике до того, как мы поедем на тесты. После Абу-Даби будут тесты, и вы хотите, чтобы ваш гонщик участвовал в гонке в следующем году».

Штайнер сказал, что решение не зависело от выступления 23-летнего Шумахера в финальных гонках.

«Это больше не одна гонка. Я не тот парень, который говорит: «Если ты проведешь одну хорошую гонку или один хороший тест, ты получишь место». «

«Это было бы слишком упрощенно, вероятно, это было сделано 20-30 лет назад, в наши дни вы должны видеть общую картину», — сказал он.

«Спорт становится все более и более сложным. Вам нужно выяснить, что лучше для команды в будущем, где мы хотим быть? Что мы хотим делать? опыта за плечами, чтобы двигать команду вперед?Или надо кого-то привлекать?Более опытных,это большой вопрос.

Шумахер завершил свой дебютный сезон в Формуле-1 на 19-м месте без очков, а в настоящее время в этом сезоне он находится на 16-м месте с 12 очками, а его лучший результат — шестое место в Австрии.

Критические комментарии Штайнера породили растущее ощущение, что Haas, возможно, собирается внести изменения и переключиться на более опытного пилота, поскольку они надеются укрепить свои позиции в Кубке конструкторов.

История продолжается

Говоря в целом об ограниченных возможностях для новичков в этом виде спорта, Штайнер сказал, что это большой шаг вперед по сравнению с Формулой 2, как он понял из прошлого сезона, когда у него было два новичка в лице Шумахера и россиянина Никиты Мазепина.

«Я понял, что в прошлом году с двумя новичками, Никитой и Миком, вы живете, учитесь и усваиваете этот урок. Если у вас есть стабильная, зрелая команда, вы можете привлечь новичка и сосредоточиться на нем. Но если у вас такая команда, как наша команда еще молода, нам еще многое предстоит сделать. Команда лучше, чем гонщик».

«Приход в Формулу-1 из Формулы-2 по-прежнему является большим шагом, и речь идет не только о гонках и вождении, речь идет обо всем, и это также связано с популярностью спорта, потому что на вас оказывается большое давление». он сказал.

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