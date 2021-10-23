Шумиха вокруг Grand Theft Auto: трилогия громкая, это в ваших планах на Switch?

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Grand Theft Auto: The Trilogy – Ultimate Edition Получающий Подробности официального релизавместе с трейлером и множеством экранов, определенно были главными новостями выходных. Возможно, вопреки ожиданиям, визуальная переделка – это не более чем простое обновление: отснятый материал выглядит несколько знакомым, но, несомненно, новым. Это не значит, что его можно было принять за кадры игр, разработанных с нуля в 1920-х годах, где персонажи, в частности, все еще имеют угловатый вид, знакомый по предыдущим поколениям.

Официальная информация относится к фундаментальным изменениям в игровом процессе, таким как элементы управления, которые соответствуют тому, что знают игроки. GTA V. Тем не менее, мы рекомендуем, чтобы с этими обновлениями контроллера все в порядке; У вас могут быть теплые воспоминания об оригинальной трилогии GTA о 3D, но она из их времени и не обязательно кажется особенной. гладкий; плавный играть сейчас. Может быть, The Trilogy исправит это, это определенно одно из серьезных испытаний, с которыми вы столкнетесь.

Другой вопрос, как это будет складываться на Switch. Мы не думаем, что это особенно возмутительное предложение сказать, что мы будем рассматривать его как таргетинг на 30 кадров в секунду на платформе Nintendo, в лучшем случае, и если предыдущие отчеты точны и Использовался Unreal Engine, поэтому рекомендуется соблюдать осторожность. Хотя в игры Unreal, безусловно, можно играть на Switch, системная библиотека также полна хитрых портов, поскольку различные итерации движка плохо работают с оборудованием. Будем надеяться, что огромное количество ресурсов, имеющихся в распоряжении Rockstar, и знание того, что эта версия может иметь большой спрос на Switch, гарантируют, что тщательно оптимизированная версия достигнет гибрида.

Что касается деталей выпуска, он разделен между интернет-магазином и розничной торговлей. Цифровая версия / интернет-магазин недалеко 11 ноября, а тем, кто хочет физическую версию, нужно подождать, пока 7 декабря. будет стоить 49,99 фунтов стерлингов / 59,99 долларов США, хотя это три Игры в комплекте конечно, при этом размер файла 25,4 Гб; Нам нужно подождать и посмотреть, выберет ли Rockstar картридж Switch, достаточно большой, чтобы вместить полный пакет, или принудительно загрузит его. Будем следить за обновлениями.

Для некоторых эта трио версия будет пересматривать старую классику, и для многих это, несомненно, будет их первый игровой опыт этих популярных игр. Нам интересно, где вы находитесь в этих категориях, поэтому обязательно поделитесь с нашими опросами и комментариями ниже – это ноябрь (интернет-магазин) или декабрь (физический) для вас?