Щелкунчик приходит в театры Сьерры

Для любителей балета нет ничего лучше безупречной классики и смелых постановок Большого балета. Sierra Theaters рада объявить о возвращении в этом месяце популярной программы «Большой балет в кино» в город. В это воскресенье у фанатов будет возможность посмотреть праздничную классику «Щелкунчика», записанную вживую в Москве, в потрясающей кинематографической феерии в Sutton Cinemas.

В канун Рождества Мария и вся ее семья собрались вокруг елки, чтобы отметить праздник. Она получает волшебный подарок от своего крестного отца Друсельмайра, и скоро Сочельник примет для нее неожиданный поворот. Новая кукла Мэри оживает и отправляет ее в бурное приключение.

Необычная партитура Чайковского в исполнении легендарных балерин в «Щелкунчике» покоряет сердца всей семьи. Взгляните на эту праздничную классику глазами Мэри и принца Щелкунчика на большом экране, пока они отправляются в волшебное путешествие своей мечты.

Один из величайших музыкальных и танцевальных театров в мире, Большой театр России был основан в 1776 году и по сей день остается острием русской культуры. Большой балет, в котором участвуют более 250 танцоров, является одной из крупнейших и самых известных балетных трупп в мире. В его ежегодную коллекцию из 30 наименований ежегодно входят классические шедевры, редкие постановки и выдающиеся произведения современных хореографов.

Bolshoi Ballet in Cinema представляет лучшую классику для эксклюзивного кинематографического опыта зрителям всего мира.

Билеты можно приобрести в кассах кинотеатров Sutton Cinemas или онлайн на http://www.sierratheaters.com .