В результате быстрой продажи своих активов несуществующая оксфордская община Сент-Беннет будет куплена российским олигархом Дмитрием Периновым для использования в качестве летнего дома и схемы отмывания денег. Представитель St Bennett сказал: «Мы сожалеем о потере нашего прекрасного сообщества из-за финансовых неудач, но мы надеемся, что St.
Зал, основанный в 1897 году как монашеская община, станет средством, с помощью которого Дмитрий Перинов сможет перераспределить и спрятать деньги, которые он заработал, купив на аукционе за копейки российского горнодобывающего гиганта «Росорок» в 1994 году. «Я очень рад пристройке. денег», — сказал Перинов, теневой владелец. Несколько объектов недвижимости в Великобритании, в том числе британская футбольная команда, три компании-пустышки и пять квартир в Лондоне.
Беринов, две дочери и неизвестный сын которого учатся в Оксфорде, сказал, что с нетерпением ждет возможности проводить больше времени со своими детьми. «Мне нравится расположение зала прямо на Сент-Джайлс-стрит, где мои дети или около того могут пройтись по улице и увидеть чистое богатство и политическую безнаказанность, которые вы можете иметь», — сказал Беринофф.
Бывшие студенты St. Bennett Hall написали письмо протеста: «Мы не хотим, чтобы наш любимый зал стал игровой площадкой российского миллиардера». Беренов вызывающе ответил заявлением, в котором говорилось: «Выпускникам St Bennett Hall не о чем беспокоиться. Мой стадион действительно моя яхта. Это место будет предназначено для хранения бесценных произведений искусства и других не зарегистрированных активов».
Беринов, подвергавшийся критике за связи с Кремлем, утверждает, что не является близким партнером президента Путина, но фотографии, на которых они вдвоем участвовали в оргии на яхте в Черном море в 1998 году, говорят о другом. «В тот день я потерял сознание, поэтому я даже не знал, что он был там», — сказал Перинов об этом событии.
Несмотря на опасения местных жителей и выпускников, Перинов настоял на сохранении исторического фасада Святого Беннета, за исключением установки «трех гаражей», которые будут использоваться для хранения «нескольких роскошных автомобилей, не включенных в список».
В знак доброй воли Беринофф пообещал пожертвовать часть своего состояния Оксфордскому университету, чтобы основать Школу наук об устойчивом развитии Беринова, которая будет присуждаться навечно.
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