Щербакова и Кагияма лидируют после короткой программы | Спортивный

ГРНОБЕЛЬ, Франция (AP). Чемпионка мира Анна Щербакова возглавила зачистку короткой программы среди женщин на Гран-при ISU во Франции в пятницу.

В катании «Опасные дела» Инона Цура 17-летняя Щербакова набрала 77,94 балла.

Японец Юма Кагияма произвел фурор в мужской короткой программе, показав лучший результат сезона — 100,64.

В этом месяце на Гран-при Италии Щербакова провела удручающе короткую программу, но на следующий день она быстро завоевала золотую медаль.

«Сегодня я нервничал, потому что впервые выступал в своей новой короткой программе на соревнованиях», — сказал чемпион мира 2021 года. «Мой тренер решил изменить программу. Они сказали, что новая программа будет лучше для меня, и что я выгляжу не так, как они хотели, чтобы я выглядел в предыдущей».

Россиянки Алина Костурная, 18 лет, и Ксения Синицына, 17, заняли в Гренобле второе и третье места соответственно. Косторная — 76,44, Синцина — 69,89.

Звезда Эндрюс из США была травмирована во время своего шоу и снялась. 20-летний американец сошел с дистанции при попытке сделать тройную петлю.