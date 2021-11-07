Щербакова, у Кагиямы отличные сани, чтобы выиграть золотые медали на Гран-при в Турине

Российская чемпионка мира Анна Щербакова снова вернулась после разочаровывающей женской короткой программы, чтобы выиграть золото на Гран-при ISU в Италии в субботу.

17-летняя Щербакова установила новый личный рекорд в произвольной программе с результатом 165,05 балла и в сумме 236,78 балла. Национальная Майя Хромих заняла второе место, опередив бельгийку Луину Хендрикс, которая неожиданно стала победительницей короткой программы в пятницу.

«Моей главной целью на этом соревновании было показать, что мой квад вернулся, и я достигла этой цели», – сказала Щербакова, которая каталась с Руской, Мастером, Маргаритой и Лакримозой.

«Я допустила несколько ошибок в короткой программе и собираюсь над этим работать», – сказала она. «Короткая программа должна быть чистой каждый раз, но я счастлив и доволен своим сегодняшним выступлением».

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Щербакова показала лучший результат в карьере, выиграв Гран-при Италии Результат 15-летней россиянки Анны Щербаковой в произвольной программе 165,05 поднял ее на вершину пьедестала почета в Италии. 7:14

Замечательный фигурист из произвольной программы Юма Кагияма поднял его с седьмого места после короткой программы и выиграл соревнования среди мужчин. Серебряный призер чемпионата мира обыграл россиянина Михаила Коляду и итальянца Даниэля Грассла.

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Юма Кагеяма восстанавливается, чтобы выиграть Гран-при Италии Японская фигуристка заняла седьмое место после короткой программы, но поднялась на большую ступеньку в произвольной программе и поднялась на подиум в Турине. 7:18

Китай дважды выигрывал в этом дуэте, причем двукратные чемпионы мира Суй Вэньцзин и Хан Конг обыграли Пэн Цин и Цзинь Ян. Третье место заняли россиянки Юлия Артемьева и Михаил Назарышев.

Четырехкратная чемпионка мира Габриэлла Пападакис и француз Гийом Сезирон выиграли в танцах на льду, опередив американцев Мэдисон Хаббл и Закари Донохью и российскую пару Александру Степанову и Иван Букен.

Канадцы Каролан Сьюзис и Шейн Виерос улучшили свое положение на одно место в турнирной таблице и заняли седьмое место в общем зачете.

Фигуристы были из Шатоге и Куэ. и Северный Ванкувер, Британская Колумбия, являются единственными участниками в Турине. В бесплатном конкурсе они заработали 100,46 балла, всего 163,86 балла.

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Китайские фигуристы Суй и Хан выиграли титул в парах в Италии Вэньцзин Суй и Цун Хан финишировали сильными в произвольной программе пар, набрав 12,69 балла на Гран-при Италии. 8:51

Первоначально мероприятие планировалось провести в Чунцине, Китай, но было перенесено в Италию из-за ограничений на поездки и других проблем, связанных с эпидемией. Это третье из шести соревнований, включенных в расписание Гран-при.