Эвакуационные коридоры Мариуполя «в руках оккупантов», так как мэр просит всех покинуть

В понедельник мэр Мариуполя заявил, что коридоры эвакуации в значительной степени находятся под контролем российских сил после нескольких недель бомбардировок, которые разорвали город на куски, убили неизвестное количество мирных жителей и вынудили сотни тысяч жителей покинуть свои дома.

«Не все в наших силах, — сказал в прямом эфире мэр города Вадим Бойченко. «К сожалению, сегодня мы находимся в руках оккупантов».

Бойченко призвал к полной эвакуации оставшихся жителей Мариуполя, население которого составляло более 400 тысяч человек до того, как 24 февраля Россия начала вторжение в Украину.

«По нашим оценкам, сегодня в осажденном городе Мариуполе проживает около 160 тысяч человек, жить в которых невозможно, потому что нет ни воды, ни электричества, ни отопления, ни связи», — сказал он. «Это действительно страшно».

Неизвестно, продолжаются ли бои внутри города. Украинские официальные лица заявили, что российские силы не позволяли колоннам с гуманитарной помощью безопасно приближаться к городу или покидать его. Лидер пророссийских сепаратистов заявил в воскресенье, что около 1700 мариупольцев ежедневно «эвакуируют» из города и его окрестностей. Но украинские официальные лица говорят, что тысячи людей были насильственно «депортированы» в Россию. «Нам нужна полная эвакуация из Мариуполя», — сказал Бойченко. «Самая главная наша задача сегодня — спасти каждую жизнь… и есть надежда, что у нас это получится. Например, есть 26 автобусов, которые должны отправиться в Мариуполь для эвакуации, но, к сожалению, они не получили разрешения на движение, » он сказал. «И в эту игру играют каждый день. Это сатирическая игра типа: «Да, мы готовы», — сказал он. Туда можно проехать, но это действительно не работает» Наши водители-герои под обстрелом пытаются добраться до мест, где можно отвезти мариупольцев, и с надеждой ждут этой возможности. Но Российская Федерация играет с нами с первого дня». READ Белый дом отключил на карте видеотрансляцию тайваньского чиновника: репортаж Статистические данные, опубликованные украинскими официальными лицами в воскресенье, рисуют мрачную картину недель бомбардировок и боев в городах Мариуполя. Данные показывают, что около 90% многоквартирных домов города были повреждены. 60% из них были поражены прямым попаданием и 40% уничтожены. Были повреждены семь городских больниц — 90% вместимости городских больниц, три из которых были разрушены. Повреждены также три родильных дома (один разрушен), семь вузов (три разрушены), 57 школ и 70 детских садов, из них 23 и 28 разрушены соответственно. Был поврежден ряд заводов и городской порт. Согласно этой официальной статистике, до осады город покинуло до 140 000 человек, а во время осады успело уйти около 150 000 человек. Украинские официальные лица утверждают, что из Мариуполя в Россию депортировано 30 тысяч человек.