Эван Гершкович: США подтвердили контакт с Россией по поводу обмена заключенными на репортера

1 час назад

США заявляют, что вели переговоры с Россией, направленные на возвращение находящегося в заключении американского журналиста Ивана Гершковича домой, но «ясного пути» к его освобождению нет.

Отвечая на вопрос об обмене заключенными, советник по национальной безопасности Джек Салливан сказал, что США «готовы пойти на жесткие меры», чтобы вернуть Гершковича.

29 марта по обвинению в шпионаже был арестован репортер Wall Street Journal.

США говорят, что дело безосновательно.

Он обвиняет Россию в том, что она держит г-на Кершковича «за власть».

«Консультации состоялись, но эти обсуждения не привели к четкому пути к урегулированию», — сказал он.

«Мы готовы сделать все возможное, чтобы вернуть наших граждан домой, в том числе вернуть домой Эвана. Я не хочу давать ложных надежд», — сказал он. «У нас есть четкие обязательства, и мы надеемся, что сделаем все возможное, чтобы вернуть его домой».

22 июня московский суд отклонил апелляцию об освобождении 31-летнего Гершковича, который содержится в Лефортово, бывшем следственном изоляторе советского КГБ для диссидентов.

Кремль во вторник заявил, что у него есть «определенные контакты» с США по делу Гершковича, что предполагает возможность обмена пленными.

Ранее в тот же день послу США Линн Трейси было разрешено во второй раз посетить г-на Гершковича в московской тюрьме. Он стал первым западным журналистом, посаженным в тюрьму в России с советских времен.

Сотрудники российского консульства также недавно посетили Владимира Дунева, гражданина России, задержанного в США по обвинению в киберпреступлениях. В 2021 году его экстрадировали из Южной Кореи в США.

Есть предположение, что могут быть организованы новые переводы заключенных.

США также настаивают на освобождении бывшего «морского котика» Пола Уилана, который находится в тюрьме более четырех лет. READ «Мертвая зона»: как украинская война переместилась в Россию | Российско-украинские военные новости

Г-н Уилан находится в Мордовии, которая известна суровыми условиями в лагерях для военнопленных к юго-востоку от Москвы.