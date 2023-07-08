Эван Гершкович: США подтвердили контакт с Россией по поводу обмена заключенными на репортера

США заявляют, что вели переговоры с Россией, направленные на возвращение находящегося в заключении американского журналиста Ивана Гершковича домой, но «ясного пути» к его освобождению нет.
Отвечая на вопрос об обмене заключенными, советник по национальной безопасности Джек Салливан сказал, что США «готовы пойти на жесткие меры», чтобы вернуть Гершковича.
29 марта по обвинению в шпионаже был арестован репортер Wall Street Journal.
США говорят, что дело безосновательно.
Он обвиняет Россию в том, что она держит г-на Кершковича «за власть».
«Консультации состоялись, но эти обсуждения не привели к четкому пути к урегулированию», — сказал он.
«Мы готовы сделать все возможное, чтобы вернуть наших граждан домой, в том числе вернуть домой Эвана. Я не хочу давать ложных надежд», — сказал он. «У нас есть четкие обязательства, и мы надеемся, что сделаем все возможное, чтобы вернуть его домой».
22 июня московский суд отклонил апелляцию об освобождении 31-летнего Гершковича, который содержится в Лефортово, бывшем следственном изоляторе советского КГБ для диссидентов.
Кремль во вторник заявил, что у него есть «определенные контакты» с США по делу Гершковича, что предполагает возможность обмена пленными.
Ранее в тот же день послу США Линн Трейси было разрешено во второй раз посетить г-на Гершковича в московской тюрьме. Он стал первым западным журналистом, посаженным в тюрьму в России с советских времен.
Сотрудники российского консульства также недавно посетили Владимира Дунева, гражданина России, задержанного в США по обвинению в киберпреступлениях. В 2021 году его экстрадировали из Южной Кореи в США.
Есть предположение, что могут быть организованы новые переводы заключенных.
США также настаивают на освобождении бывшего «морского котика» Пола Уилана, который находится в тюрьме более четырех лет.
Г-н Уилан находится в Мордовии, которая известна суровыми условиями в лагерях для военнопленных к юго-востоку от Москвы.
После 10 месяцев тюрьмы звезда баскетбола Бриттни Гринер была освобождена в декабре после того, как Соединенные Штаты выступили посредником в обмене тюрьмами, который освободил российского торговца оружием Виктора Бута, который был заключен в тюрьму в Соединенных Штатах за контрабанду оружия.
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