Эвелин М. Уиткин, открывшая, как восстанавливается ДНК, умерла в возрасте 102 лет.

Эвелин М. Уиткин, чье открытие процесса репарации ДНК открыло двери для крупных достижений в лечении рака и генетических дефектов, умерла в субботу в городке Плейнсборо, штат Нью-Джерси.

Ее сын Джозеф сказал, что ее смерть в реабилитационном центре была вызвана осложнениями после падения.

В своей карьере, начавшейся на заре современных генетических исследований в конце 1940-х годов, доктор Уиткин исследовала способы, которыми радиация повреждает ДНК и создает механизм восстановления, то, что она называет реакцией SOS.

Механизм восстановления вырабатывает фермент, который, в свою очередь, создает запасные части для поврежденной ДНК. Но это несовершенный процесс, который иногда может привести к несколько иным версиям или мутациям — тому, что ученые называют мутантами.