Эдмонтонский фестиваль «Наследие» закрывает павильон России

Организаторы фестиваля «Наследие» говорят, что российский павильон не будет участвовать в праздничных мероприятиях в следующем месяце из соображений безопасности.

Совет директоров Edmonton Heritage Festival Association (EHFA) заявил в заявлении в пятницу утром, что решение о запрете российского павильона было принято после «длительного процесса консультаций», который включал встречи как с украинским, так и с российским павильонами, но в конечном итоге выяснилось, что это было запрещено. Невозможно найти решение.

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Эдмонтон — город с более тесными связями с Украиной, чем многие другие города Канады. В нем проживает самое большое количество украинцев в стране, и он принял многих украинских беженцев, которые были вынуждены покинуть страну из-за вторжения Российской Федерации. В заявлении говорится, что сочувствие к бедственному положению украинцев в нашем городе очень велико, и многие русские канадцы также поддерживают Украину.

В совете сообщили, что в его адрес поступило несколько угроз с требованием от организаторов не допустить российский павильон к участию в фестивале. Он не уточнил угрозы, но сказал, что проконсультировался с полицейским управлением Эдмонтона и готов усилить меры безопасности, если будет принято решение об участии российского павильона в фестивале.

В прошлом году, несмотря на то, что организаторы российского павильона отказались от участия в фестивале, имели место предполагаемые инциденты, связанные с войной, которые пришлось решать службе безопасности фестиваля.

«Хотя эти инциденты не представляли угрозы безопасности, они выявили потенциальные риски для безопасности, если бы российский вингер участвовал в прошлом году», — говорится в заявлении.

«Несмотря на то, что мы уверены в своей способности организовать безопасный фестиваль, мы понимаем, что если российский павильон примет участие в фестивале в этом году, существует реальная возможность несчастных случаев и потенциальных рисков для безопасности».

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Правление признало, что несколько украинских организаций и членов сообщества призвали их запретить российское крыло из-за продолжающейся войны между двумя странами.

14 июня Украинско-канадский конгресс в Эдмонтоне направил открытое письмо Ассоциации развития культуры «Русское наследие» и Ассоциации фестивалей «Эдмонтонское наследие», осуждая участие Российской Федерации в ежегодном фестивале, учитывая продолжающуюся войну между Россией и Украиной.

Ярослав Брода, президент Совета ВСЦ, выразил удовлетворение решением Ассамблеи о запрете Русского павильона. Брода сказал, что слышал новости от своей команды и не получал заявления от правления.

«Это вздох облегчения», сказал Брода. «Это было бы очень сложно, потому что я не думаю, что вы могли бы уйти без сучка и задоринки, если бы между крыльями не стояла стена людей».

Брода сказал, что ему ничего не известно об угрозах в адрес правления, и сказал, что относится к ним серьезно и не оправдывает их.

Он признал, что отдельные лица в российском обществе выражали поддержку Украине, поскольку война продолжалась, но сказал, что организациям важно подавать пример.