Эд Аснер, звезда фильмов “Лу Грант” и “Вверх”, получивший премию “Эмми”, умер в возрасте 91 года

Мальчиком Аснер увлекся драматическим искусством и работал в школьном радиошоу. После школы его приняли в Чикагский университет, но через полтора года он бросил его, чтобы работать случайными заработками – таксистом, продавцом энциклопедий, отделочником на автомобильном заводе – при попытке построить карьеру актера.

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В 1951 году его призвали в армию и отправили во Францию. Собравшись в 1953 году, он вернулся в Чикаго, чтобы работать с Театральным клубом драматургов и компанией Compass Players, предшественником комедийной труппы «Второй город». Но вскоре он переехал в Нью-Йорк, где нашел работу на сцене (небольшая роль в «Трехгрошовой опере» в Театре де Лис в Гринвич-Виллидж и недолговечный бродвейский спектакль «Лицо героя» с Джеком Леммоном в главной роли. ) и несколько телешоу.

Переехав в Калифорнию в 1961 году в поисках более прибыльной актерской работы, он снялся в недолгой политической драме на канале CBS «Люди Слэттери» с Ричардом Кренной в главной роли. Он старался в основном избегать комедии – из страха, как он сказал в своем выступлении в 2002 году в Университете Вандербильта, и потому, что «в те дни вас открыли, когда вы снимались в драмах в качестве приглашенной звезды». Но он согласился пройти прослушивание на «Шоу Мэри Тайлер Мур», потому что, как он сказал в интервью в Архиве американского телевидения, Лу Грант был «лучшим персонажем, которого меня просили сыграть» на телевидении или в кино.

Лу был пьяницей, прямолинейным журналистом, вспыльчивым и имел нежные эмоции, но не собирался их показывать; сильная аура профессиональной и личной честности; Его страх жить после своего времени. И «великое ядро ​​общей чести», – сказал г-н Аснер Роберту С. Элли и Ирби Б. Брауну, авторам книги «Любовь повсюду: создание шоу Мэри Тайлер Мур».

В эпоху после Лу Гранта г-н Аснер работал как на экране, так и на сцене. Он вернулся на Бродвей в 1989 году, чтобы сыграть дерзкого Гарри Брука с Мэдлин Кан в возрождении «Рожденных вчера». Его последней бродвейской пьесой была «Грейс» (2012), евангельская сказка о мотелях и убийствах, в которой он сыграл роль истребителя.

Озвучил главного героя оскароносного мультфильма “выше(2009), о пожилом вдовце, путешествующем в Южную Америку, прикрепив к своему дому почти миллиард разноцветных шаров. Обзор Манохлы Даргис в The New York Times, в котором хвалят мистера Аснера и второстепенных персонажей, включая замаскированного разведчика и многих говорящих собаки – описали это как «кинопроизводство в чистом виде».