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Эд Бун делится ранним названием проекта для первой Mortal Kombat и обещает, что это не первоапрельская шутка.

2 апреля, 2023
Artem Sokolov









Mortal Kombat — почти идеальное название для того, что более 30 лет назад стало жанром файтингов, но разработчики когда-то рассматривали и другие названия.





Один из создателей сериала Эд Бун поделился одним из первых рабочих названий оригинального MK, но, поскольку сегодня День дурака, он обещает, что это не шутка.









Бун написал в Твиттере, используя нашего мальчика Постер с кумитэ от BossLogic В качестве рекомендуемой серии для кровавых видов спорта.


Кумитэ — это очень распространенное название, которое мы видели используемым в турнирах по боевым искусствам на протяжении многих лет, но для тех, кто не знает, что это на самом деле, Кумитэ относится к вольной борьбе боевых искусств и / или к одному из трех основных подразделений карате. .





Бун, кажется, говорит правду, учитывая то, что он сказал. Детективная игра В 2016 году кумитэ было в верхней части списка потенциальных титулов, а также других названий боевых искусств, таких как «Атака дракона», «Удар смерти» и «Последний кулак».


В результате мозгового штурма команда разработчиков придумала термин «Бой», прежде чем добавить к нему букву «К», чтобы выделить его как нечто уникальное.


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Теперь, спустя более 3 десятилетий, эта серия является одной из самых знаковых во всех видеоиграх, и мы должны увидеть 12-й выпуск Mortal Kombat, анонсированный где-то в этом году, а может быть, даже в этом месяце.










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