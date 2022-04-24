Эд Ширан выпустил видеоклип, снятый в Украине за несколько дней до вторжения России.

Певец и автор песен Эд Ширан выпустил свое последнее музыкальное видео, которое было снято в Киеве, Украина. За несколько дней до того, как Россия вторглась в страну.

Он выпустил свое видео 2step с участием рэпера Lil’ Pepe в пятницу на своем YouTube канал.

Видео начинается с сообщения Ширана.

«Это был мой первый визит в страну, и я чувствовал себя очень желанным гостем во время моего пребывания там», — написал он. «Украина — гордая и жизнерадостная страна, и я благодарен за возможность снимать там свое видео».

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Ширан сказал, что поддерживает Украину и пожертвует выручку от записи своего музыкального видео на YouTube в DEC. [The Disasters Emergency Committee] Гуманитарная привлекательность Украины.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский требует от Запада более сильного оружия. Он готовится к встрече В воскресенье, когда высшие официальные лица США находились в раздираемой войной столице страны, российские войска сосредоточили свои атаки на востоке, в том числе пытаясь вытеснить последние украинские силы из разрушенного порта Мариуполь.

Зеленский сообщил о запланированном визите госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина на пресс-конференции в субботу вечером в киевском метро. Белый дом не дал комментариев.

Зеленский заявил, что ждет от американцев достижения результатов как в сфере вооружений, так и в сфере гарантий безопасности. «Нельзя сегодня прийти к нам с пустыми руками, — сказал он, — и мы ждем не просто подарков или какого-нибудь торта, мы ждем конкретных вещей и конкретного оружия».

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Это будет первый визит высокопоставленного представителя США с тех пор, как 60 дней назад Россия вторглась в Украину. В марте Блинкен ненадолго приземлился на украинской земле, чтобы встретиться с министром иностранных дел страны во время визита в Польшу. Последняя очная встреча Зеленского с президентом США состоялась 19 февраля в Мюнхене с вице-президентом Камалой Харрис.

В то время как Запад перебрасывал Украине военную технику, Зеленский неоднократно подчеркивал, что стране нужно больше тяжелого вооружения, включая ЗРК большой дальности, а также боевые самолеты.

Считается, что более 100 000 человек — по сравнению с довоенным населением около 430 000 человек — остались в Мариуполе без еды, воды и тепла. Украинские власти оценивают гибель более 20 000 мирных жителей. На недавних спутниковых снимках видно, что в городах к западу и востоку от Мариуполя вырыты массовые захоронения.

Ассошиэйтед Пресс способствовало этому отчету. Об этой истории сообщили из Лос-Анджелеса.