Экипаж МКС укрывается от облаков космического мусора | новости | DW

Опасения по поводу возможного столкновения с космическим мусором вынудили экипаж Международной космической станции (МКС) дважды в понедельник сесть на пристыкованный космический корабль для собственной безопасности.

Космонавт Петр Дубров сказал, что угрозы прекратились после того, как пролетели остатки вышедшего из строя спутника. Он добавил, что «никаких признаков столкновения нет».

В настоящее время на борту Международной космической станции находятся семь членов экипажа.

В Роскосмосе подтвердили, что станция находится «в зеленой зоне».

Если бы угрозы были более серьезными, команде пришлось бы быстро вернуться на посадку в Crew Dragon.

А американские СМИ процитировали заявление Космического командования США, подтверждающее «наличие мусора в космическом пространстве», в котором говорится, что оно занимается определением поля обломков.

Другие СМИ со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщили о возможных испытаниях противоспутникового оружия со стороны России.

Такие инциденты становятся все более частыми, поскольку небо заполнено мусором.

прошлая неделя , Нью-Йорк Таймс Он сообщил, что обломки китайского испытания противоспутникового оружия в 2007 году вынудили Международную космическую станцию ​​маневрировать, чтобы избежать столкновения в среду.

Соединенные Штаты давно предупреждают, что уничтожение недействительного китайского спутника в 2007 году ракетой, запущенной с Земли, угрожает создать потенциально катастрофические уровни космического мусора.

fb / aw (dpa, Интерфакс)