Экипаж российского космического фильма готовится к взрыву

В четверг создатели фильма заявили, что российская команда из двух астронавтов и двух профессионалов кино должна вылететь на Международную космическую станцию ​​в начале следующего месяца, чтобы снять первый фильм в космосе.

Планируется, что все четыре будут запущены на борту корабля “Союз МС-19” 5 октября и доставлены на орбитальную станцию ​​на высоте около 220 миль (354 км).

Их запуск состоится всего через несколько недель после первого полностью гражданского экипажа на борту ракеты и капсулы, разработанной SpaceX, что добавит элемент конкуренции между Россией и Соединенными Штатами на протяжении десятилетий. Подробнее

«Этот фильм – история обычного человека … доктора, не имеющего отношения к освоению космоса и никогда не задумывавшегося об этом, предлагается отправиться на Международную космическую станцию ​​… и спасти жизнь космонавту. », – сказал режиссер и актер Клим Шипенко на пресс-конференции перед отъездом экипажа на космодром Байконур в Казахстане.

В фильме также появятся профессиональные космонавты, входящие в состав экипажа.

«Я не буду сниматься в фильме, – сказал командир Антон Шкаплеров, – но мне еще нужно придумать, как снимать фильм в таком необычном месте, как космос».

Ведущая актриса Юлия Пересильд рассказала, что сама научилась быть визажистом и стилистом.

«Он не будет на том же уровне, что и на местах, но мы сделаем все возможное. Мы готовы к этому», – сказала она.

«Слишком поздно бояться, потому что мы прошли долгий путь, впереди Байконур и много чего (нужно сделать), и, честно говоря, уже некогда бояться».

Директор Шипенко, рост которого 1,9 метра (6 футов 2 дюйма), сказал, что его рост делает тренировки в космическом корабле – и предстоящий полет – очень неудобными.

Но он сказал, что жилье будет предоставлено в будущем, добавив: «Все в порядке. Я буду летать как есть, но когда мы закончим с Марсом, они обещают, что будет лучшее место».

Репортаж Анастасии Адашевой. письмо Олжаса Ауезова; Редакция Дэна Греблера

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