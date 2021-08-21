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Экипаж российской ракеты-носителя упал в воздухе

21 августа, 2021
Marfa Fedoroa

В четверг ракета-носитель с космическим кораблем “Союз”, на борту которого находятся российский и американский космонавты, направлялась в Международная космическая станция Он разбился в полете, вынудив экипаж совершить вынужденную посадку.

Внутри ракеты находились астронавт США Ник Хейг и российский космонавт Алексей Овчинин. На кадрах из космического корабля «Союз» видно, как два космонавта тряслись во время аварии, их руки и ноги раскачивались. Ракета была запущена с Байконура, казахстанской космической базы советских времен.

По словам репортера Reuters, который наблюдал за запуском с расстояния в один километр, запуск прошел хорошо на ранних стадиях, и выход из строя ускорителей должен был произойти на большей высоте.

По данным российских новостных агентств, экипаж совершил аварийную посадку благополучно, они были на радиосвязи, и спасатели собирались их забрать.

«Поисково-спасательные группы находятся в воздухе и направляются к предполагаемому месту посадки космического корабля« Союз », возвращающегося на Землю с двумя членами экипажа на борту», ​​- заявили в НАСА.

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