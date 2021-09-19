Экипаж экспедиции разблокирует 65 единиц ЛУЧА для перевозки грузов на Землю.

Экипаж 65-й экспедиции на Международной космической станции в пятницу торжественно открыл модуль BEAM, первый коммерческий модуль станции, доставляющий грузы для возвращения на Землю на борту корабля снабжения SpaceX Cargo Dragon.

Согласно блогу НАСА, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хошиед открыл расширяемый модуль активности Bigelow для транспортировки некоторого сохраненного оборудования на Cargo Dragon для возвращения на Землю в конце месяца. Ему помогал бортинженер ЕКА Томас Биске.

БАЛКА, от Встраивать твитСегодня он открылся для грузовых перевозок, так как команда Exp 65 также работала над робототехникой, офтальмологическим обследованием и оборудованием для жизнеобеспечения. https://t.co/VT74EHni7X – Международная космическая станция (Space_Station) 17 сентября 2021 г.

Тем временем члены экипажа 65-й экспедиции и бортинженеры НАСА Меган Макартур и Шейн Кимбро тренируются, чтобы управлять грузовым кораблем, используя виртуальную роботизированную руку Canadarm2 на компьютере.

Макартур также исследовал акустические датчики на бесплатной роботизированной системе Astrobee, которая контролирует акустическую среду орбитальной лаборатории. Кимбро завершил подключения к новому устройству для удаления углекислого газа (CO2) в лаборатории Destiny в США.

С другой стороны, российское космическое агентство Роскосмос, бортинженер Петр Добров, продолжил формирование российского подразделения “Наока”. Он подключил кабели Ethernet и установил ноутбук внутри нового российского научного модуля, который был запущен на борту российской ракеты «Протон-М» 21 июля с космодрома Байконур в Казахстане и независимо пристыковался к выходящему на сушу порту Звезда 29 июля 2021 года. .