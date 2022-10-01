Экипаж-5 SpaceX прибывает в Космический центр Кеннеди во Флориде в преддверии предстоящего запуска.

Экипаж прибыл!

Астронавты миссии SpaceX Crew-5 прибыли в Космический центр Кеннеди во Флориде в субботу перед запланированным запуском в среду, 5 октября, в полдень. Запуск был отложен из-за урагана Ян.

Астронавты НАСА Николь Манн и Джош Касада, астронавт JAXA Коичи Ваката и астронавт Роскосмоса Анна Кекина готовились к запуску в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне в последние недели перед полетом во Флориду для старта на борту SpaceX Falcon. 9 ракет.

Есть несколько причин, по которым эта очень пилотируемая миссия уникальна. Манн, командир экипажа 5 и бывший пилот Cassada назначены пилотировать космический корабль Boeing Starliner, второй космический корабль НАСА, выбранный в рамках программы коммерческих экипажей для доставки астронавтов на Международную космическую станцию ​​и обратно. Starliner завершил свои последние испытания без экипажа в начале этого года, но он еще не доставил астронавтов на космическую станцию.

Это будет первый полет в космос для всех, кроме одного из 5 астронавтов экипажа. Японец Коичи провел в космосе более 347 дней после своих космических полетов на кораблях «Союз» и космическом челноке «Индевор».

Четыре члена миссии SpaceX Crew-5 позируют для фото в летных костюмах Crew Dragon в штаб-квартире SpaceX в Хоторне, Калифорния. Слева направо — специалист миссии Роскосмоса Анна Кикина; Пилот Джош Касада и командир Николь

Впервые с тех пор, как SpaceX начала запускать астронавтов НАСА с территории США в 2020 году, Российское космическое агентство и НАСА поменялись местами на коммерческом космическом корабле. Кикина станет первым астронавтом, совершившим полет на SpaceX. Член экипажа-5 также станет вторым астронавтом, который будет запущен из Флориды. В 1997 году российский космонавт Елена В. Кондакова запустила космический корабль НАСА «Атлантис».

Старт стартует в полдень по восточному стандартному времени в среду, 5 октября, со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде. Космический корабль Dragon под названием Endurance должен пристыковаться к космической станции в 16:57 по восточному поясному времени в четверг, 6 октября. Вы можете посмотреть запуск в прямом эфире на FOX35Orlando.com или в приложении FOX 35 News.

FOX Weather внесла свой вклад в этот отчет.