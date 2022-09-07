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Экологичная маршрутизация в Google Maps приходит в Европу, готовая к любой поездке

7 сентября, 2022
Artem Sokolov

Google расширяет свой режим зеленого маршрута в Картах, запуская эту функцию в десятках европейских стран и делая ее еще более мощной, позволяя вам выбирать тип топлива, на котором работает ваш автомобиль.

Особенность, Первоначально Запущен в США и Канаде в прошлом году, выделит маршруты, которые потребляют меньше энергии, если у них есть ETA для достижения других альтернативных маршрутов. Google сообщает, что с сегодняшнего дня он будет доступен пользователям «почти 40» европейских стран, включая Францию, Ирландию, Польшу, Испанию и Великобританию. (Она была Сделано в Германии Прошлый месяц.)

Сообщив Google, на какой машине вы ездите, он может дать вам более эффективные указания.
Гифка: Гугл

Google также добавляет возможность сообщать Картам, какой двигатель у вашего автомобиля: дизельный, газовый, гибридный или электрический, чтобы вы могли найти наиболее эффективный маршрут для вашего конкретного типа транспортного средства и предоставить более точные оценки того, насколько эффективна дорога, безопасная для окружающей среды. . Система построена на информации, полученной от Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) Министерства энергетики США и Европейского агентства по окружающей среде, а также на маршрутах проезда в Google Maps для обучения моделей машинного обучения на основе наиболее популярных двигателей в определенных регионах.

Используя пример из сообщения в блоге Google, это может означать, что люди с дизельными автомобилями будут направляться по высокоскоростному шоссе, где их двигатели будут более эффективными, в то время как кто-то с гибридным или электрическим автомобилем может получить предложения, включая неглубокие улицы, где они могли бы лучше использовать рекуперативное торможение.

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