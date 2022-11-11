Экономика Великобритании сокращается из-за приближения рецессии

Квартальное сокращение было меньше, чем ожидалось — экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали падения на 0,5% — и после объявления доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании ненадолго снизилась, прежде чем несколько подняться до 3,36%.

Банк Англии подтвердил свое намерение остановить бычий рост, повысив процентные ставки, даже рискуя погрузить экономику в рецессию. На прошлой неделе банк снова поднял свою основную ценуИ он ожидал, что британская экономика сократится во второй половине этого года и продолжит сокращаться до середины 2024 года, что приведет к «затяжной» рецессии.

Напротив, ЕС предсказал рецессию, которая была «кратковременной и не слишком глубокой».

Рецессия традиционно определяется как несколько месяцев значительного снижения экономической активности.

Более высокие процентные ставки, которые делают заимствование денег для ипотеки и инвестиций более дорогим, ограничивают расходы предприятий и потребителей и могут увеличить безработицу.

Однако британская экономика также страдает от ряда ран, нанесенных правящей Консервативной партией. широко критикуется экономический план Лиз Трасс, бывший премьер-министр, предложила в сентябре прошлого года резкое, необеспеченное финансированием снижение налогов и значительное увеличение расходов, чтобы помочь семьям с растущими счетами за электроэнергию, отправив финансовые рынки в штопор.

политические и экономическая нестабильность Что последовало в конце удивительно обратная политика Миссис Трасс уходит в отставку. Риши Сунак, новый премьер-министр. Гнаться На следующей неделе они должны объявить о своем плане экономической игры, который, как ожидается, будет включать повышение налогов, сокращение расходов и сокращение долга.

Макроэкономический пантеон предсказал, что пакет «укрепит мрачные экономические перспективы Великобритании».

Есть и другие признаки экономической слабости. По всему Лондону горят рождественские огни, но на прошлой неделе меньше потребителей посетило торговые центры и главные улицы по всей стране, чем неделей ранее, Управление национальной статистики. упомянул. Потребительское доверие колеблется вблизи рекордно низкого уровня, в то время как предприятия сообщают о Вернуться в порядокс. Количество людей, которые с нетерпением ждут купить дом В прошлом месяце он упал, так как ставки по ипотечным кредитам выросли.