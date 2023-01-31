Экономика Германии неожиданно сократилась в четвертом квартале, возродив призрак рецессии

ВВП в 4 кв.: -0,2% кв/кв против прогноза 0,0%

Снижение в основном связано со снижением личного потребления.

Экономисты считают, что возможна легкая рецессия

Данные в понедельник показали, что экономика Германии неожиданно сократилась в четвертом квартале, что является признаком того, что крупнейшая экономика Европы может вступить в долгожданную рецессию, хотя она, вероятно, будет слабее, чем первоначально ожидалось.

Федеральное статистическое управление сообщило, что валовой внутренний продукт упал на 0,2% за квартал в скорректированном выражении. Опрос аналитиков Reuters предсказал рецессию в экономике.

В предыдущем квартале экономика Германии выросла на пересмотренные в сторону повышения 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Рецессия, обычно определяемая как сокращение в течение двух кварталов подряд, становится все более вероятной, и многие эксперты предсказывают, что экономика сократится и в первом квартале 2023 года.

«Зимние месяцы оказались трудными, хотя и не такими трудными, как предполагалось изначально», — сказал Томас Гитцель, главный экономист VP Bank.

«Резкого обвала немецкой экономики пока нет, но не исключена небольшая рецессия».

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил на прошлой неделе в ежегодном экономическом отчете правительства, что экономический кризис, вызванный вторжением России в Украину, теперь управляем, хотя более высокие цены на энергоносители и более высокие процентные ставки означают, что правительство сохраняет осторожность.

Правительство заявило, что экономическая ситуация должна улучшиться с весны, и на прошлой неделе пересмотрело свой прогноз ВВП на 2023 год, ожидая роста на 0,2% по сравнению с осенним прогнозом снижения на 0,4%.

А что касается ЕЦБ, то ожидаемые процентные ставки вряд ли будут затронуты показателями ВВП в понедельник, поскольку инфляционное давление остается высоким, сказал экономист Circuit Banking Ральф Умлауф.

Европейский центральный банк почти обязался повысить свою основную процентную ставку на полпроцента на этой неделе до 2,5%, чтобы обуздать инфляцию.

Данные за понедельник показали, что снижение частного потребления стало основной причиной снижения ВВП в четвертом квартале.

«Потребители не застрахованы от снижения их покупательной способности из-за рекордно высокой инфляции», — сказал главный экономист Commerzbank Йорг Крамер.

Инфляция, в основном вызванная более высокими ценами на энергоносители, снизилась второй месяц подряд в декабре, при этом потребительские цены, гармонизированные с ЕС, выросли за год на 9,6%.

Тем не менее, аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали, что годовая инфляция, координируемая ЕС, в январе снова выразится двузначными числами с небольшим повышением до 10,0%. Во вторник бюро опубликует предварительный уровень инфляции за январь.

(Отчетность Миранды Мюррей и Ренни Вагнера; редактирование Рэйчел Мур и Кристины Финчер.)

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.