Экономика России вернулась в прежнее русло

я Н начало апреля Мы указали на ранние свидетельства того, что российская экономика не соответствует предсказаниям о рецессии, даже несмотря на то, что западные страны вводят беспрецедентные санкции. Недавние данные еще раз подтверждают эту точку зрения. Благодаря ограничениям капитала и более высоким процентным ставкам рубль сейчас так же дорог, как и до вторжения России в Украину в конце февраля (см. график выше). Россия, похоже, продолжала выплачивать свои валютные облигации.

Реальная экономика удивительно гибка. Действительно, российские потребительские цены выросли более чем на 10% с начала года, поскольку первоначальное снижение курса рубля подтолкнуло к увеличению импорта, и многие западные компании ушли, сократив предложение. Количество компаний, задерживающих выплату заработной платы, растет.

Но показатели российской экономической активности в режиме реального времени в значительной степени устойчивы. Общее энергопотребление лишь незначительно снижается. После мартовского затишья россияне стали более свободно тратить деньги в кафе, барах и ресторанах, согласно надзорному органу крупнейшего российского банка Сбербанка. 29 апреля центральный банк снизил ключевую процентную ставку с 17% до 14%, что свидетельствует о том, что финансовая паника, начавшаяся в феврале, несколько ослабла. Российская экономика, несомненно, сокращается (см. таблицу ниже), но некоторые экономисты предсказывают ВВП Падение до 15% в этом году начинает выглядеть безнадежно. До вторжения в России была очень закрытая экономика и ограничения. Но самая большая причина экономического спада связана с ископаемым топливом. По данным Исследовательского центра энергетики и чистого воздуха в Финляндии, с момента вторжения Россия экспортировала и поставила по трубам ископаемого топлива на сумму не менее 65 миллиардов долларов. В первом квартале 2022 года доходы государства от углеводородов увеличились на 80% в год. 4 мая Еврокомиссия ввела запрет на весь импорт российской нефти, который полностью вступит в силу до конца этого года. До тех пор можно ожидать, что российская экономика продолжит свое существование. READ Мумбаи: 144 волонтера принимают участие в третьей фазе испытаний российской вакцины Чтобы получить больше экспертного анализа крупнейших событий в экономике, бизнесе и рынках, подпишитесь на наш еженедельный информационный бюллетень Money Talks.