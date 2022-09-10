Экономика России во втором квартале сократилась на 4,1% в годовом исчислении из-за санкций – пересмотренные данные

Этот контент был создан в России, где закон ограничивает освещение российских военных операций в Украине.

МОСКВА (Рейтер) — Российская экономика сократилась на 4,1% в годовом исчислении во втором квартале 2022 года, показали данные Росстата в пятницу, пересмотрев оценку сокращения с 4,0%.

Россия столкнулась с беспрецедентными западными санкциями во втором квартале, первом полном квартале того, что Россия называет «специальной военной операцией» на Украине, после того как 24 февраля Москва ввела свои вооруженные силы в Украину.

По данным Росстата, в первом квартале экономика выросла на 3,5% в годовом исчислении, но сократилась на 0,4% в первом полугодии 2022 года.

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Розничные и оптовые продажи, а также бизнес по ремонту автомобилей во втором квартале продемонстрировали наибольшее годовое сокращение на 14,1% среди других частей ВВП.

Росстат сообщил, что производственный сектор сократился на 4%, добыча полезных ископаемых упала на 0,8%, а строительный сектор вырос на 3,4%.

Министр экономики России Максим Решетников заявил во вторник, что российская экономика столкнется с более слабым экономическим спадом, чем ожидалось, в ближайшие годы и может вернуться к ежеквартальному росту с конца 2022 года. Подробнее

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(Сообщает Андрей Остроч). Монтаж Джонатан Отис

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