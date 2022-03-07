Экономика России сокращается на 7% в 2022 году, продолжает снижаться в 2023 году, а рубль слабеет, чтобы ускорить инфляцию

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Рейтинговое агентство Moody’s заявило, что российская экономика сократится на 7% в 2022 году из-за жестких санкций и их последствий. направление Цитирование отчетов Интерфакс.

В пресс-релизе, касающемся понижения суверенного рейтинга России с B3 до почти гипотетического Ca, агентство заявило, что ВВП России продолжит сокращаться в 2023 году.

Это один из первых текущих прогнозов о масштабах спада российской экономики, пока что большинство аналитиков, чьи прежние оценки стали неактуальны для ситуации после части жестких санкций, новых прогнозов не публиковали.

«Продолжение обесценивания рубля будет иметь серьезные экономические последствия в виде более высокой инфляции и снижения уровня жизни», — говорится в заявлении.

«Хотя приток иностранной валюты от российского экспорта нефти и газа может обеспечить защиту от воздействия этих жестких санкций, это, по мнению Моди, не исключает высокой вероятности устойчивых экономических потрясений и повышенной уязвимости перед потрясениями. Санкции, наложенные на Россию западными странами, вполне могут применяться к этому жизненно важному источнику иностранной валюты и государственных доходов», — отмечает Moody’s.

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