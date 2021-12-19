Экономисты предупреждают, что ослабление ограничений угрожает восстановлению Нового Южного Уэльса

В прошлую среду правительство Перротте ослабило требования в отношении масок, требований к регистрации и сбору ограничений по плотности.

Но профессор Холден сказал, что дополнительные предостережения потребителей, которые могут возникнуть в результате этих изменений, возникли в неподходящее время.

«Декабрь-январь — прекрасное время для многих предприятий розничной торговли и гостиничного бизнеса», — сказал он. «Если они не заработают свои деньги, им будет тяжело в течение всего года, и вот как это будет выглядеть в Новом Южном Уэльсе — еще один действительно плохой год».

Премьер-министр Доминик Бейрут заявил в воскресенье, что не ожидает ужесточения ограничений до Рождества, но что правительство «постоянно» отслеживает ситуацию.

«Все дело в индивидуальной ответственности, и люди Нового Южного Уэльса именно этим и занимаются», — сказал он. «Правительство не может сделать все. Это зависит от людей нашей страны».