Экономисты предупреждают, что ослабление ограничений угрожает восстановлению Нового Южного Уэльса

В прошлую среду правительство Перротте ослабило требования в отношении масок, требований к регистрации и сбору ограничений по плотности.
Но профессор Холден сказал, что дополнительные предостережения потребителей, которые могут возникнуть в результате этих изменений, возникли в неподходящее время.
«Декабрь-январь — прекрасное время для многих предприятий розничной торговли и гостиничного бизнеса», — сказал он. «Если они не заработают свои деньги, им будет тяжело в течение всего года, и вот как это будет выглядеть в Новом Южном Уэльсе — еще один действительно плохой год».
Премьер-министр Доминик Бейрут заявил в воскресенье, что не ожидает ужесточения ограничений до Рождества, но что правительство «постоянно» отслеживает ситуацию.
«Все дело в индивидуальной ответственности, и люди Нового Южного Уэльса именно этим и занимаются», — сказал он. «Правительство не может сделать все. Это зависит от людей нашей страны».
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В 2021 году экономика Нового Южного Уэльса была нестабильной, и сильные экономические условия в первой половине года сменились серьезной депрессией после вспышки дельты в июле. Сбои привели к сокращению экономической активности на 6,5 процента в течение сентябрьского квартала (согласно опережающему индикатору, называемому конечным спросом государства).
В полугодовом обзоре бюджета, опубликованном в прошлый четверг, говорится, что страна «готовится к устойчивому восстановлению», и ожидается, что к марту экономическая активность вернется к уровням до дельты. Тем не менее, обзор также предупредил, что вариант Omicron добавил «дополнительную неопределенность» в перспективы.
Доктор Оливер сказал, что ослабление ограничений на прошлой неделе «резко и без необходимости» увеличило риск новой экономической неудачи.
«Это действительно может иметь неприятные последствия», — сказал он.
Главный экономист и генеральный директор Grattan Institute Даниэль Вуд сказала, что решение об ослаблении ограничений было «интригующим», учитывая, что это были относительно недорогие вмешательства, которые могут иметь значительные преимущества для здоровья и уверенности.
«Экономисты правы, когда высказывают свои опасения», — сказала она. «Во время пандемии мы видели, что когда люди не уверены в состоянии здоровья, мы получаем изменение в поведении», — сказала она.
«Если люди будут чувствовать себя менее уверенно, больше из них останется дома, и мы сможем выдержать двойной удар — плохое здоровье и тяжелые экономические последствия».
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