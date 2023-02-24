Годовщина российского вторжения — или, по словам руководителей Кремля, «специальной военной операции» — привела к гибели и ранению тысяч людей, разрушению или повреждению десятков зданий и объектов инфраструктуры и перемещению миллионов людей. Экономический ущерб от войны распространяется далеко за пределы Украины и России. Во всем мире растет инфляция, и страны испытывают либо нехватку топлива и/или продовольствия, либо стремительно растущие цены, массивное экономическое давление на страны, в которые украинские граждане бежали в поисках убежища.

Есть и другие опасения, которые не освещаются в мировых заголовках и не привлекают внимание украинских союзников, говорит экономист Virginia Tech Джавад Салехи-Исфахани.

Развивающиеся страны

Бедственному положению бедных стран не уделяется должного внимания. Когда они пытаются исправить неудачу, вызванную вирусом ковида, они шокированы стремительным ростом цен на энергию и продукты питания. Салехи-Исфахани сказал: «Уровень бедности увеличился в развивающихся странах на всех континентах, когда внимание богатых стран и иностранная помощь им сосредоточены на Украине».

Иранская ядерная сделка

Еще одна тема, которая была вычеркнута с первых полос, — это бедственное положение ядерной сделки с Ираном. Салехи-Исфахани сказал, что война подтолкнула Иран к конфликту на стороне России, из-за чего Соединенным Штатам и Европе очень трудно договориться с Ираном. Иран находится под санкциями и в то же время занимается обогащением урана, что вызывает озабоченность у западных держав. Обеспокоенность Запада разработкой Ираном ядерной бомбы, которая дестабилизирует Ближний Восток. Переговоры зашли в тупик около года назад, отчасти из-за того, что Иран встал на сторону России (Иран это отрицает). Неспособность разрешить противостояние — снятие санкций в обмен на ограничение Ираном ядерного обогащения — увеличивает риск военного конфликта в регионе».

когда. Салехи Исфахани

Джавад Салехи Исфахани Он профессор экономики в Колледж науки в Технологическом институте Вирджинии и научный сотрудник Форума экономических исследований (ERF) в Каире. Его исследования сосредоточены на демографической экономике, экономике энергетики и экономике Ближнего Востока. Гражданин Ирана, совсем недавно он был приглашенным научным сотрудником Ближневосточной инициативы в Гарвардской школе Кеннеди.

Салехи-Исфахани уже переводили CNBCИ Вашингтон постИ энергетический ядерный реактори другие средства массовой информации.

Запланировать интервью

Чтобы получить живое или записанное интервью с Джавадом Салехи-Исфахани, свяжитесь с Маргарет Эшберн в Отделе по связям со СМИ по адресу [email protected] или по телефону 540-529-0814 или со Стивеном Маккеем из Научного колледжа по адресу [email protected] образование или 540-739-9434.