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Экономическая поддержка Китаем России может привести к новым санкциям

22 февраля, 2023
Toma Kulikov

В воскресной программе «Лицом к нации» г-н Блинкен сказал, что разделяет опасения г-на Вана в связи с тем, что Китай рассматривает возможность предоставления оружия и боеприпасов для поддержки кампании России на Украине, и что такие действия будут иметь «серьезные последствия» для Соединенных Штатов. Китайские отношения.

«До сих пор мы видели, как китайские компании — и, конечно, в Китае нет реальной разницы между частными компаниями и государством — мы видели, как они оказывали нелетальную поддержку России для использования в Украине», — сказал г-н Блинкен. .

Он добавил: «Основываясь на имеющейся у нас информации, мы обеспокоены тем, что они рассматривают возможность предоставления летальной поддержки». «И мы объяснили им, что это вызовет серьезную проблему для нас и наших отношений».

Представители США подчеркнули, что Китай в одиночку ограничен в своих возможностях поставлять России все необходимые товары. Например, Китай не производит самые передовые типы полупроводников, а ограничения, введенные Соединенными Штатами в октябре, не позволят Пекину закупать некоторые из более совершенных типов микросхем и оборудование, используемое для их производства, в других частях Китая. страна. мир.

Высокопоставленный представитель российской администрации заявил в понедельник, что Россия сегодня не может производить высокоточные ракеты, потому что у страны больше нет доступа к передовым полупроводникам, производимым США, Тайванем, Южной Кореей и другими союзными источниками.

«Хотя мы озабочены углублением отношений России с ними, Пекин не может дать Кремлю то, чего у него нет, потому что Китай не производит передовые полупроводники, в которых нуждается Россия», — сказал г-н Адею в своем выступлении. «И почти 40 процентов менее совершенных микросхем, которые Россия получает из Китая, неисправны».

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Но Эван Каннапати, бывший директор Совета национальной безопасности Китая, сказал, что большая часть того, что России нужно для ее оружия, — это менее совершенные чипы, которые в изобилии производятся в Китае.

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