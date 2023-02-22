Экономическая поддержка Китаем России может привести к новым санкциям

В воскресной программе «Лицом к нации» г-н Блинкен сказал, что разделяет опасения г-на Вана в связи с тем, что Китай рассматривает возможность предоставления оружия и боеприпасов для поддержки кампании России на Украине, и что такие действия будут иметь «серьезные последствия» для Соединенных Штатов. Китайские отношения.

«До сих пор мы видели, как китайские компании — и, конечно, в Китае нет реальной разницы между частными компаниями и государством — мы видели, как они оказывали нелетальную поддержку России для использования в Украине», — сказал г-н Блинкен. .

Он добавил: «Основываясь на имеющейся у нас информации, мы обеспокоены тем, что они рассматривают возможность предоставления летальной поддержки». «И мы объяснили им, что это вызовет серьезную проблему для нас и наших отношений».

Представители США подчеркнули, что Китай в одиночку ограничен в своих возможностях поставлять России все необходимые товары. Например, Китай не производит самые передовые типы полупроводников, а ограничения, введенные Соединенными Штатами в октябре, не позволят Пекину закупать некоторые из более совершенных типов микросхем и оборудование, используемое для их производства, в других частях Китая. страна. мир.

Высокопоставленный представитель российской администрации заявил в понедельник, что Россия сегодня не может производить высокоточные ракеты, потому что у страны больше нет доступа к передовым полупроводникам, производимым США, Тайванем, Южной Кореей и другими союзными источниками.

«Хотя мы озабочены углублением отношений России с ними, Пекин не может дать Кремлю то, чего у него нет, потому что Китай не производит передовые полупроводники, в которых нуждается Россия», — сказал г-н Адею в своем выступлении. «И почти 40 процентов менее совершенных микросхем, которые Россия получает из Китая, неисправны».

Но Эван Каннапати, бывший директор Совета национальной безопасности Китая, сказал, что большая часть того, что России нужно для ее оружия, — это менее совершенные чипы, которые в изобилии производятся в Китае.