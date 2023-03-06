Западные лидеры неоднократно подтверждали свою приверженность Украине, и эта позиция продолжает пользоваться широкой общественной поддержкой. Но с точки зрения денег и оружия Запад не оказывает достаточной помощи, чтобы позволить Украине добиться решающей победы над Россией.

БРЮССЕЛЬ/МИЛАН — Через год после российского вторжения война на Украине стала единственной в своем роде осушать, причем каждая сторона надеется сначала измотать другую. Высокий моральный дух и превосходное лидерство украинцев по-прежнему дает им важное преимущество. Но в войне на истощение решающим фактором является баланс ресурсов.

Экономический потенциал Украины ничтожен. Мы принимаем я отошла Более чем на 30% в 2022 году ВВП только сейчас один из десяти та россия. И этот разрыв будет увеличиваться: Международный валютный фонд ожидать Российская экономика в 2023 году немного подрастет. Понятно, что Украина в одиночку не сможет долго выдерживать войну на истощение.

Но, конечно, Украина не одинока; При поддержке Европейского Союза, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов — экономики с совокупный валовой внутренний продукт почти 45 триллионов долларов. Напротив, ВВП России находится на приемлемом уровне. 1,6 триллиона долларов — почти столько же, сколько Италия, и чуть более 3% НАТО.