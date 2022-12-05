Экономические перспективы России превратились из плохих в ужасные

Владимир Путин провел телефонное совещание с членами правительства РФ в Москве … [+] 10 марта 2022 г. (Фото МИХАИЛА КЛИМЕНТЬЕВА/SPUTNIK/AFP через Getty Images) Sputnik/AFP через Getty Images

Тотальное вторжение России в Украину и сопротивление Украины этому вторжению остается самым важным международным событием 2022 года. Помимо военных последствий, вторжение привело к появлению миллионов украинских беженцев, заставило многих мужчин призывного возраста покинуть Россию и повлияло на продукты питания и напитки. . Энергоснабжение изменило российскую экономику.

В марте 2022 г.Я встретил Брайан Д. Тейлорпрофессор политологии Сиракузского университета и автор получившей признание критиков книги закон путинизма. Чтобы получить его представление о событиях последних 10 месяцев, я спросил профессора Тейлора, который ответил письменно, что ждет Россию в будущем. В нем обсуждается ход войны, состояние российской экономики, атаки России на украинскую инфраструктуру, видение Владимиром Путиным украинского суверенитета и другие темы.

Стюарт Андерсон: Как, на ваш взгляд, Владимир Путин и его окружение оценивают ход войны в Украине с момента начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года?

Брайан Д. Тейлор: Путин и его команда наверняка понимают, что война пошла не по плану. Выделяются два основных момента: решение о выводе частей, атаковавших Киев в марте-апреле, и решение об объявлении в сентябре так называемой «частичной мобилизации». В первом случае Путин был вынужден отказаться от своей цели по быстрому свержению украинского правительства. Во втором случае ему пришлось признать, что русские потери (убитыми и ранеными) за первые семь месяцев войны были столь велики, что России понадобились сотни тысяч свежих солдат для стабилизации фронта.

Сказав это, я считаю, что Путин и его военная элита и элита безопасности, известные под общим названием силовики— Мы до сих пор не верим, что Россия проиграла войну. Они надеются пережить Украину и Запад, мобилизовав дополнительные силы, причинив зимой массовые страдания украинскому населению, нанося удары по гражданской инфраструктуре, и ждут, когда коллективная западная поддержка Украины приведет к расколу и краху.

Андерсон: Вы упомянули стагнацию российской экономики еще до введения санкций в 2022 году. Какие самые большие экономические проблемы стоят перед Россией и Россией сегодня и в ближайшие годы?

Тейлор: Самая большая экономическая проблема, с которой сегодня сталкиваются Россия и русские, — это, конечно же, война. Вместо ожидаемого роста около 4% на период 2022-2023 гг. ожидается спад российской экономики за эти два года на 8%. Санкции серьезно повлияли на производство в ключевых секторах, и их последствия будут продолжать нарастать. Правительство переходит к экономике военного времени, что означает усиление государственного контроля и военных расходов и сокращение инвестиций в человеческий капитал, например, в образование и здравоохранение.

Сотни тысяч образованных и молодых рабочих покинули страну, сотни тысяч граждан России были мобилизованы на войну, а не на производительную деятельность, не говоря уже о почти 100 000 погибших. Уровень жизни будет продолжать снижаться, и увеличение задолженности по заработной плате и безработицы также кажется неизбежным. В долгосрочной перспективе отход Запада от российской нефти и газа, вызванный войной, подорвет самый важный сектор экономики России.

В течение 15 лет российская экономика работала неэффективно из-за слабых институтов — слабого верховенства закона, слабой защиты прав собственности, коррупции — и, следовательно, относительно низкого уровня внутренних и иностранных инвестиций. Теперь из-за войны экономические перспективы России превратились из тусклых в ужасные.

Андерсон: Россия публично показала это по телевидению. Вывоз украинских детей в Россию, что многие считают похищением. Можете ли вы объяснить, как Россия хвастается массовыми нарушениями прав человека и военными преступлениями?

Тейлор: Я думаю, что эти действия, хотя и явно прискорбные, полностью соответствуют заявлениям Кремля о войне. По словам самого Путина, русские и украинцы — «один народ». Путин даже представить себе не может, что Украина пойдет на союз с Западом, если ее каким-то образом не обманут и не принудят к этому.

Когда он начал февральское вторжение, он утверждал, что Украиной правит «неонацистское» правительство, которое совершает «геноцид» против собственного народа. Таким образом, российское государство изображает эти похищения не как военное преступление, а как акт милосердия, направленный на спасение детей, находящихся в опасности, от злого нелегитимного правительства в Киеве. Это, конечно, нонсенс, но это не означает, что взгляды не воспринимаются всерьез российскими государственными чиновниками и российскими семьями, утверждающими, что они «усыновляют» этих детей.

Андерсон: Можно заметить использование советских флагов и символов российскими военными на Украине и до сих пор можно увидеть статуи Ленина в России. Поскольку теперь считается, что христианство является такой важной частью российской идентичности, почему правительство продолжает продвигать советские символы и Ленина?

Тейлор: Путинская Россия продвигает странную смесь символов и идентичностей. в Длинная речь, оправдывающая февральское вторжениеПутин резко осудил Ленина за создание Украинской Советской Республики, которую он считал искусственной конструкцией. Однако, как вы заметили, в других местах и ​​обстоятельствах Путин полностью принимает советскую историю и символы. Я думаю, что способ понять это состоит в том, чтобы понять Путина как человека, который верит в российский имперский миф о 1000-летней непрерывной российской истории. Для него дореволюционная царская Россия, Советский Союз и постсоветская Россия — все это части единой истории «исторической России» и ее законного статуса великой державы.

Конечно, Россия — не единственная страна, рассказывающая о себе историю, противоречащую более сложной исторической реальности. Эта война является трагическим напоминанием о потенциальных опасностях, когда мифы об имперском величии служат руководством для современной внешней политики.

Андерсон: а русский комментатор Он поднял отчетливое противоречие в риторике о том, что русские и украинцы — один народ, а постсоветские народы принадлежат друг другу, утверждая, что если русские не сдались из-за того, что они потеряли тепло или электричество зимой, то почему кто-то может ожидать этого от украинцев. что ты думаешь?

Тейлор: Не могу не согласиться с упомянутым вами комментатором. я снова обращаюсь к Речь Путина 21 февраля., в котором он сказал об украинцах: «Это наши товарищи, те, кто нам дорог… коллеги и друзья… но и родственники, люди, связанные кровными и родственными узами». Однако действия России за последние девять месяцев показывают, что Путин не видит проблемы в убийстве и пытках тех, кого он называет товарищами, друзьями и родственниками.

Неудивительно, что украинцы рассматривают его заявления как пустые слова и стали еще более полны решимости держаться за свой суверенитет и свободу перед лицом попыток России причинить огромные страдания гражданскому населению посредством этих бомбардировок гражданской инфраструктуры.

Андерсон: Институт изучения войны Недавно он сказал, что Путин «продолжает отвергать идею украинского суверенитета таким образом, что это в корне несовместимо с серьезными переговорами». Вы согласны?

Тейлор: сто процентов. Путин много лет ясно давал понять, что он не считает Украину «даже страной», сказал он Джорджу Бушу-младшему в 2008 году. Эта война, начавшаяся в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, напрямую связана с отказом Путина видеть Украину как государство с сувереном, пользующимся свободой принимать собственные политические и внешнеполитические решения.

По его мнению, Украина должна находиться в «сфере контроля» России, т.к. Фиона Хилл и Анджела Стент выразились. Всего два месяца назад Путин насильно подтвердил, что аннексирует четыре области Украины, которые, согласно международному праву и многочисленным соглашениям между Россией и Украиной, юридически являются частью Украины. Если Путин хочет положить конец войне, ничто не мешает ему вывести российские войска к законным международным границам России.