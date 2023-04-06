Экономические перспективы России «туманны» из-за ужесточения санкций

Устойчивость российской экономики за последний год удивила многих наблюдателей, поскольку Москва приспосабливается к беспрецедентным западным санкциям в связи с нападением на Украину.

Но в качестве редкого публичного признания президент Владимир Путин в конце прошлого месяца предупредил о возможных экономических проблемах и призвал правительство действовать быстро.

«Санкции, введенные в отношении российской экономики, в среднесрочной перспективе действительно могут оказать негативное влияние», — сказал Путин в ходе телевизионной встречи.

Это было существенное изменение тона после того, как Путин ранее заявил, что худшее уже позади, восхваляя преимущества «экономического суверенитета» и настаивая на том, что стратегия западных санкций привела к обратным результатам.

В чем именно заключается послание Путина?

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«Наблюдения г-на Путина просто отрезвляют», — сказал Арно Дюпен, директор Французско-российской обсерватории, аналитического центра в Москве.

Дубин, опытный эксперт по России, сказал, что Путин стремится еще больше сплотить бизнес и правительственных чиновников в то время, когда Россия разрывает связи с Западом.

«Ситуация лучше, чем ожидалось, но не успокаивайтесь, продолжайте искать альтернативы», — сказал он, описывая рассуждения главы Кремля.

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Александра Прокопенко, бывший сотрудник Центробанка России, отметила, что послание Путина в первую очередь адресовано компаниям, сильно пострадавшим от санкций.

«Это послание для бизнеса», — сказал Прокопенко, который работал в центральном банке с 2017 по 2022 год и ушел в отставку после начала атаки Москвы на Украину.

«Только ты в безопасности в России под моей ответственностью, назад пути нет», — сказала она, имея в виду его возможную рефлексию.

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Более чем через год после нападения Москвы на Украину российская экономика оказалась в большей зависимости от экспорта энергоносителей в Азию и продолжает падать во многих секторах с высокой стоимостью. Исход сотен тысяч россиян и кремлевская мобилизационная кампания привели к нехватке кадров.

Дубин указал на особые проблемы в автомобильной промышленности, которая резко возросла, когда в начале 2000-х годов ведущие иностранные автопроизводители открыли свои предприятия в России.

«Отрасли, наиболее затронутые санкциями, такие как производство автомобилей, наиболее открыты для инвестиций и международного сотрудничества», — сказал он.

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В конце марта ведущий российский автопроизводитель АвтоВАЗ заявил, что ряд поставщиков запчастей приостановили поставки, что вынудило компанию ввести ежегодный отпуск.

Прокопенко, который в настоящее время изучает политику российского правительства в расположенном в Берлине Германском совете по международным отношениям, сказал, что отрасли, связанные с военно-промышленным комплексом, такие как оптика, фармацевтика и производство металлов, «являются тем, где экономика делает все возможное».

Сергей Цыплаков, профессор Высшей школы экономики в Москве, предупредил, что столь хваленый поворот Кремля в сторону Китая и Индии не может решить всех проблем.

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«Хотя российская экономика не рухнула сразу после введения санкций, ситуация все равно сложная», — сказал он.

Многие экономисты ожидают, что в ближайшие месяцы экономические перспективы станут мрачными.

Прокопенко отметил, что именно неожиданное повышение цен на энергоносители помогло России пережить первоначальный шок от беспрецедентных санкций.

«Этого не произойдет в этом году», — сказала она.

«В 2023 году нет никаких признаков того, что Россия получит этот дополнительный доход».

По данным Международного энергетического агентства, в феврале доходы Москвы от экспорта нефти снизились на 42 процента по сравнению с прошлым годом.

Ожидается, что переориентация России, которая была крупным поставщиком газа в Европу, на азиатские рынки займет некоторое время.

Наблюдатели говорят, что Путин жизненно заинтересован в высоких доходах от энергоносителей, если он хочет финансировать нападение Москвы на Украину и сохранить инакомыслие дома.

Прокопенко сказала, что видит впереди «много проблем».

«В краткосрочной перспективе российская экономика не в плохом состоянии, она все еще работает», — сказала она, подчеркнув, что на поиск новых партнеров потребуется время.

«Будущее туманно».

Дубин подсчитал, что Путин может позволить себе финансировать теракт в Украине еще «три-четыре года», но предупредил, что экономике предстоят годы спада.

«Я уже потерял эквивалент десяти лет развития с 2014 года», — сказал он, имея в виду год, когда Запад ударил по России санкциями за аннексию Крыма у Украины.

«Теперь ты можешь потерять еще одного».