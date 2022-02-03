Экономические связи служат основой китайско-российских отношений — Бизнес и экономика

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 4 февраля 2022 года посетит Китай с официальным визитом. Глава государства примет участие в открытии XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине, встретится с Председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что оба лидера обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества — развитие торгово-экономических отношений, в том числе в сфере энергетики, инвестиций и космоса.

Основой российско-китайских торгово-экономических отношений является подписанный 16 июля 2011 г. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который определяется как «всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие». Планы мероприятий по реализации данного документа утверждаются каждые четыре года.

Российско-китайский товарооборот, по данным российской таможни, сократился на 6,3% в годовом выражении до $104 млрд в 2020 году из-за воздействия коронавируса. Ранее Главное таможенное управление Китая сообщило, что двусторонний товарооборот в 2021 году достиг рекордных $146 млрд, тогда как данные российской таможни за прошлый год пока не обнародованы.

Китай входит в число крупнейших инвесторов в российскую экономику. По российским данным, накопленные прямые инвестиции Китая в Россию на начало 2020 года составили 3,7 млрд долларов. Российско-китайский инвестиционный фонд, созданный Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией, действует с 2012 года и к настоящему времени выделил более 7 миллиардов долларов на 35 проектов.

За последнее десятилетие Россия экспортировала в Китай около 400 млн тонн нефти и более 55 млн тонн нефтепродуктов. В 2020 году Россия заняла второе место после Саудовской Аравии и поставила в Китай 83,57 млн ​​тонн или 15,4% от общего объема нефти, импортированной Китаем в этом году.

Транспортировка газа в Китай началась 2 декабря 2019 года с запуском газопровода «Сила Сибири». Согласно контракту, подписанному «Газпромом» и CNPC в 2014 году, в Китай в течение 30 лет будет поставлено 38 млрд кубометров газа.

Транспортный коридор Западная Европа — Западный Китай — крупнейший транспортный проект между континентами. Общая протяженность автомобильной дороги составляет около 8,5 тыс. км, в том числе 2,2 тыс. км по территории России, 2,8 тыс. км по территории Казахстана и 3,5 тыс. км по территории Китая. Строительство началось в 2008 году и планируется завершить в 2024 году. Ожидается, что грузоперевозки составят 33 млн тонн в год.

Взаиморасчеты в юанях и рублях начаты Банком Китая в марте 2003 года. Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах заключено 5 июня 2019 года. Доля расчетов в национальных валютах между странами в 2020 году достигла 25%. .