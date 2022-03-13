Экономический фокус на России: стремление к более тесным связям с Индией, торги на фондовой бирже все еще приостановлены

ЭР-РИЯД: На фоне падения рынка нефти основной саудовский фондовый индекс TASI снизился на 0,88 процента в ходе предыдущей торговой сессии, завершив неделю снижением более чем на 1 процент.

Цены на нефть, поднявшиеся до рекордного уровня после конфликта между Россией и Украиной, приостановили рост на фоне возросшей волатильности рынка и ослабления опасений по поводу поставок.

Нефть марки Brent потеряла почти 20 долларов за неделю, достигнув 112,67 доллара за баррель в пятницу, а нефть марки West Texas Intermediate упала почти до 109 долларов.

В других странах Совета сотрудничества стран Персидского залива фондовые рынки к закрытию четверга были разнонаправленными: индексы Абу-Даби и Омана выросли на 0,9 и 1,7 процента соответственно.

Акции BX в Бахрейне упали на 0,7%, в то время как биржи в Дубае, Катаре и Кувейте не изменились.

биржевые новости

Саудовская компания по цифровой безопасности Elm сообщила о 85-процентном увеличении прибыли до 567 миллионов риалов (154 миллиона долларов) в 2021 году в своих первых результатах после листинга.

Компания Arab International Healthcare Services, более известная как Taiba, заключила сделку по приобретению контрольного пакета акций Innovative Care Company.

В 2021 году компания зафиксировала падение чистой прибыли на 14% до 82 млн риялов.

Компания Saudi Dur Hospitality Company и инвестиционная компания Taiba решили прекратить переговоры о слиянии, о которых было объявлено в середине 2021 года.

Кооперативная страховая компания Малат понесла убытки до вычета закята в размере 72,9 млн риалов по сравнению с прибылью в 22,7 млн ​​риалов год назад.

Компания Abu Moati Bookstores Company продлила кредитное соглашение в соответствии с положениями исламского шариата на сумму 60 миллионов саудовских риалов для финансирования оборотного капитала.

Maharah Human Resources выплатит денежный дивиденд в размере 2 саудовских риалов на акцию во второй половине 2021 года, несмотря на то, что его годовая прибыль упала на 18% до 145 миллионов саудовских риалов.

Прибыль компании Al-Andalus Real Estate в Саудовской Аравии увеличилась на 374 процента в годовом исчислении до 68 миллионов саудовских риалов в 2021 году благодаря увеличению продаж.

Накопленные убытки Саудовской Аравии Amiantit были снижены до 0,15% от капитала. Совет директоров компании рекомендовал увеличить капитал на 346,5 млн саудовских риалов за счет выпуска прав.

Компания Nama Chemicals получила прибыль в размере 27 миллионов риалов в 2021 году после устранения убытков в размере 45 миллионов риалов по сравнению с прошлым годом.

Canadian Medical Center Company будет выплачивать полугодовые дивиденды в размере 1,5 риялов на акцию, несмотря на то, что в 2021 году чистая прибыль сократилась на 12,9% до 14 миллионов риялов.

Подразделение Maharah Human Resources Company подписало предварительное соглашение о приобретении 41,37% акций Care Shield Holding Co.

Прибыль компании Smou Real Estate увеличилась на 13 процентов до 81 миллиона саудовских риалов в 2021 году, а выручка увеличилась на 6 процентов.

Саудовская кооперативная страховая компания зафиксировала 30-процентное снижение своей прибыли до уплаты закята в 2021 году до 350 миллионов саудовских риалов.

Саудовский нефтяной гигант Aramco будет участвовать в крупном интегрированном нефтеперерабатывающем и нефтехимическом комплексе на северо-востоке Китая.

Календарь

13 марта 2022 г.

Медицинская компания Аль-Нахди начнет публичное размещение акций для розничной продажи

14 марта 2022 г.

Компания Al-Dawaa Medical Services, оператор аптечной сети, будет зарегистрирована на фондовой бирже Tadawul.

15 марта 2022 г.

Окончание первичного публичного размещения акций Al-Nahdi Medical Company

Саудовская жилищная кредитная компания начнет процесс создания рекорда IPO