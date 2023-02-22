Экономического «нокаута» от западных санкций в отношении России до сих пор нет

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ВАШИНГТОН. Через месяц после вторжения в Украину президент Джо Байден стоял во дворе большой польской крепости и излагал карательные экономические издержки, которые Соединенные Штаты и их союзники налагают на Россию Владимира Путина, и курс рубля был немедленно «урезан до щебень». По словам официальных лиц США, Россия сейчас является самой санкционной страной в мире. Рубль фактически совершил временное пике и снова упал в последние месяцы. Но по мере того, как война приближается к отметке в один год, становится ясно, что санкции не дают немедленного эффекта, на который многие надеялись.

Рубль торгуется примерно по 75 за доллар, такой же курс наблюдался в предвоенные недели, хотя Россия использовала контроль за движением капитала для поддержки валюты. По прогнозам, в 2022 году экономика России сократится на 2,2%, что станет самым низким показателем за всю историю. 15% и более предсказаний Именно это продемонстрировали представители администрации Байдена. В этом году его экономика Прогнозируется хорошая работа По данным Международного валютного фонда, Великобритания сталкивается с сокращением на 0,6%, в то время как Великобритания растет на 0,3%.

Западный экспортный контроль и финансовые санкции постепенно подрывают промышленный потенциал России, а в прошлом году ее экспорт нефти и других энергоресурсов помог финансировать разрушительную войну.

Крупнейшие американские транснациональные корпорации, такие как McDonald’s, Citibank и General Electric, покинули страну, а некоторым из самых богатых граждан страны запрещено ездить в США, но если москвичи не могут купить латте в Starbucks, их ждет угощение. . подделка Звезды Кофе Как Россия встала.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил в интервью, что западные санкции являются «частью более крупного стратегического инструмента» и что США продолжают корректировать свои санкции, чтобы противостоять стратегическим изменениям самой России.

«Вы видите исход, утечку мозгов из России», — сказал Адемо. «Российская экономика слишком мала, слишком закрыта и больше похожа на Венесуэлу, Северную Корею и Иран, чем на крупную экономику Большой семерки».

Все-таки декабрь Отчет исследовательской службы Конгресса «Санкции создали вызовы для России, но на сегодняшний день они не принесли того экономического «нокаута», который многие предсказывали», — сказал он, сделав мрачный вывод из всех экономических связей. READ Россия соблюдает российское эмбарго и увольняет сотрудников местного посольства | Голос Америки

Более подробно о том, что было сделано до сих пор и что в магазине:

Разрешено кем и почему?

В прошлом году Байден назвал экономические санкции Запада «экономическим государством нового типа, способным нанести ущерб, не уступающий военной мощи».

Санкции, в основном введенные указами президента, наказывают Россию и блокируют доступ к международным финансовым учреждениям и банковским счетам, необходимым для финансирования ее военных действий. Экспортные ограничения ограничивают доступ к компьютерным чипам и другим продуктам, необходимым для оснащения современной армии.

В то же время США и их союзники выделили миллиарды долларов на предоставление Украине оружия, боеприпасов и другой военной помощи, а также прямой финансовой помощи.

Участниками беспрецедентной инициативы являются более 30 стран, в том числе США, страны Евросоюза, Великобритания, Канада, Австралия, Япония и другие — более половины мировой экономики. Они установили предельные цены на российскую нефть и дизельное топливо, заморозили средства российского центрального банка и ограничили доступ к SWIFT, доминирующей системе глобальных финансовых транзакций.

Помимо ударов по ключевым компаниям и секторам экономики, Запад ввел прямые санкции в отношении примерно 2000 российских компаний, государственных чиновников, олигархов и членов их семей. Санкции лишают их доступа к банковским счетам и финансовым рынкам США, не позволяют им вести дела с американцами и ездить в США и многое другое.

В отличие от общенациональных санкций в отношении Ирана и Северной Кореи, санкции, введенные в отношении России, направлены против конкретных отраслей, компаний и отдельных лиц. Этот подход предназначен для поддержания поставок российской нефти и природного газа, ограничивая при этом сбои в глобальной экономике. Но экспорт энергоносителей помог России пополнить свои финансы и предотвратить резкий спад.

11-я по величине экономика мира в 2021 году — промышленно развитая страна такого размера — никогда не сталкивалась с таким фискальным давлением. «Политика такого рода всегда остается в тени», — сказал Дэниел Фрид, бывший помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии. READ «Ювентус борется лучше сезона, чем Фиорентина»

«Вы ищете успеха в российской экономике, и это не произойдет в одночасье», — сказал Фрид, отметив, что военная помощь имеет решающее значение, поскольку украинские войска лучше справились с отражением российских атак, чем ожидали официальные лица США и Европы.

Хотя западные правительства в основном согласны с необходимостью наказать Россию, существуют различия в том, как далеко страны готовы зайти.

Европейские и азиатские страны больше зависят от российской нефти и природного газа, чем Соединенные Штаты, что затруднило запрет на российский экспорт для альянса и вынудило идти на компромиссы, на которые ушли месяцы.

В конце концов, в декабре страны установили потолок цен в 60 долларов, что, по словам некоторых критиков, было слишком запоздалым и слишком высоким, чтобы причинить серьезный ущерб России.

Эксперты и представители администрации заявили, что усиление понижательного давления на продажи нефти и других энергоносителей из России сделает санкции более эффективными.

По словам Маршалла Биллингсли, помощника министра финансов по вопросам финансирования терроризма в администрации Трампа, санкции являются пуленепробиваемыми, и Кремлю не так просто уйти.

«Россия проделала дыры в санкциях администрации», — сказал Биллингсли.

Том Файрстоун, юрист по санкциям, сказал, что санкциям нужно больше времени, чтобы отработать.

«Любой, кто ожидает массовых санкций в понедельник, увидит падение российского режима во вторник», — сказал Файерстоун. «Это большая экономика, у нее большие резервы. У нее широкий спектр торговых партнеров. То, что мы видим и что говорит правительство, заключается в том, что они идут по правильному пути, и это серьезно снижает способность России работать.

Россия также хочет более тесных связей со странами, которые отказались присоединиться к санкциям. По данным Исследовательской службы Конгресса, его экспорт в Бразилию, Китай, Индию и Турцию увеличился как минимум на 50% с начала войны по сравнению с предыдущим годом.

Как пострадала Россия?

«Сегодня Россия — другая страна, чем год назад, и они отказались от почти 30-летнего прогресса в плане своей экономической политики всего за год», — говорит Адейемо.

Но на уровне повседневного потребления картина неоднозначная. READ Новости из России: Вы пропустили выходные

В торговых центрах много закрытых магазинов, но восполнить пробелы помогают российские предприниматели. Российский стартап создал достаточно солидный аналог McDonald’s.

Некоторые отрасли сильно пострадали от экономических санкций и ухода иностранных компаний.

Например, особый удар нанесен автомобильной промышленности России. Анализ рынка, проведенный Ассоциацией европейского бизнеса, представляющей европейские компании в России, показал, что продажи новых автомобилей в январе были на 63% ниже, чем годом ранее.

Тем не менее, Россия продолжает экспортировать некоторые пиломатериалы, алюминий и другую продукцию в Соединенные Штаты, исходя из спроса на продукцию в Соединенных Штатах.

Импорт российских товаров в США в 2022 году составит 14,5 млрд долларов. Это менее 1% всего импорта США и половина от 30 миллиардов долларов импорта из России в 2021 году.

В прошлом году министерство юстиции создало целевую группу для борьбы с незаконно полученными доходами российских олигархов, которые, по мнению США, финансируют войну Москвы против Украины.

В рамках этих усилий департамент конфисковал две роскошные яхты — на Фиджи и в Испании — предположительно принадлежащие олигархам. Прокуроры возбудили уголовные дела против олигархов, обвиняемых в нарушении санкций, включая алюминиевого магната и близкого соратника Путина Олега Дерипаску. Дерипаска скрывается.

Американское правительство ни в коем случае не закончено.

Ожидается, что министерство финансов наложит еще один крупный пакет санкций на Россию в связи с годовщиной вторжения в пятницу, сосредоточив внимание на логистических и производственных компаниях в 2023 году.

Дэниел Пикард, юрист по санкциям, сказал, что можно с уверенностью сделать ставку на то, что санкции «будут по-прежнему применяться с большей частотой в отношении этой администрации и других администраций». Это позволяет президенту принимать меры, не консультируясь с Конгрессом, и может быть скорректировано по мере изменения событий на местах.