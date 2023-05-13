Экранизация HBO NSA Leaker Reality Winner намечена на 29 мая.

Победителю реалити-шоу, бывшему лингвисту ВВС, в июне 2017 года было предъявлено обвинение в передаче секретных материалов АНБ новостной организации. Теперь она является героем фильма HBO.

Сидни Суини («Эйфория») сыграет 25-летнего разоблачителя, передавшего The Intercept секретные документы о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Вайнер был официально обвинен в соответствии с Законом о шпионаже и приговорен к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения в 2018 году.

Документальная драма, премьера которой назначена на 29 мая, посвящена расследованию мотивов Вайнера, стоящих за печатью и обменом документами.

«Я пытаюсь стать вирусной, я не пытаюсь быть разоблачителем. Это безумие», — говорит она в одной из сцен.

В начале трейлера Виннер изображена как эксцентричный, но нормальный человек, но по мере того, как серьезность ее действий начинает окружать ее стенами, ее неотразимое поведение постепенно угасает.

В 2019 году Тина Сатер поставила пьесу под названием «Эта комната» на основе стенограммы интервью Вайнера с ФБР. Спектакль послужил основой для обработки HBO.

В конечном итоге Вайнер признал себя виновным и отбыл тюремный срок. До 2021 годакогда ее перевели в приют.

Премьера «Реальности» состоится 29 мая на канале Max.

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