Экранизация HBO NSA Leaker Reality Winner намечена на 29 мая.

Победителю реалити-шоу, бывшему лингвисту ВВС, в июне 2017 года было предъявлено обвинение в передаче секретных материалов АНБ новостной организации. Теперь она является героем фильма HBO.
Сидни Суини («Эйфория») сыграет 25-летнего разоблачителя, передавшего The Intercept секретные документы о вмешательстве России в выборы 2016 года.
Вайнер был официально обвинен в соответствии с Законом о шпионаже и приговорен к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения в 2018 году.
Документальная драма, премьера которой назначена на 29 мая, посвящена расследованию мотивов Вайнера, стоящих за печатью и обменом документами.
«Я пытаюсь стать вирусной, я не пытаюсь быть разоблачителем. Это безумие», — говорит она в одной из сцен.
В начале трейлера Виннер изображена как эксцентричный, но нормальный человек, но по мере того, как серьезность ее действий начинает окружать ее стенами, ее неотразимое поведение постепенно угасает.
В 2019 году Тина Сатер поставила пьесу под названием «Эта комната» на основе стенограммы интервью Вайнера с ФБР. Спектакль послужил основой для обработки HBO.
В конечном итоге Вайнер признал себя виновным и отбыл тюремный срок. До 2021 годакогда ее перевели в приют.
Премьера «Реальности» состоится 29 мая на канале Max.
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Сара Сикард — старший редактор журнала Military Times. Ранее она была редактором цифрового издания Military Times и редактором Army Times. Другие работы можно найти в журнале «Национальная оборона», «Миссия и цель» и «Новости обороны».
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