Экранная сцена: Никто | WWLP

Экранная сцена (WRBLИтак, вы видели новый боевик Боба Оденкирка? Это правда. ты слышал меня. Боб Оденкирк, много лет проработавший в грязном бизнесе Сола Гудмана. Печалька И Лучше звоните Солу, Это новый рок его отца в боевике. это называется ни один. Никто, Что является самым веселым сюрпризом из фильмов 2021 года.

Оденкирк играет Хатча Мэнселла, бухгалтера в компании, принадлежащей его отчиму. В веселой и хорошо известной последовательности вступительного монтажа мы видим, как Хатч бегает по утрам, ловит автобус, печатает на компьютере на работе и возвращается домой к своей равнодушной жене и детям. Та же самая процедура проявляется во вторник, среду, четверг и так далее, поскольку редактирование видео ускоряется до тех пор, пока недели тяжелого труда не пройдут в мгновение ока. Ясно одно: клетка – это усталый, прирученный мужчина.

Затем случайной ночью в течение случайной недели дом Мэнселла ограбили. Двое подозреваемых в укрытии его дома ворвались в его дом в поисках наличных денег и ценностей. Хатч бросает преступника, но предпочитает не соблазнять голову подозреваемого своей клюшкой для гольфа. Но веселые фанаты считают, что Хатч нанес злоумышленникам какой-то вред … большой ущерб.

Есть ли у Хэтча «особый набор навыков», которых не знает его семья? Был ли его отказ защищать жену и детей настолько сильным, что он был так зол, что он держался подальше от своей скучной повседневной работы? Кейдж жаждет отпустить кучу головорезов, чтобы решить свои проблемы с психическим здоровьем так, как общество имеет тенденцию негодовать на них?

Если вы видели трейлер, постер фильма или раньше смотрели фильм, вы знаете ответы на эти вопросы. ни один. Никто Он рад развязать хаос “плохим парням”. Это низкий фи Джон Уэйк Где человек, который управляет местной игрой в футбол, вступает в бой с русской мафией

На бумаге никто не вызывает подозрений. Парень средних лет рвет и впадает в ярость? К сожалению, мы видим, что каждую неделю в вечерних новостях другой обеспокоенный человек стреляет в невинных коллег и зрителей. Если вы посмотрите фильм через этот объектив, ни один. Никто Очень похоже, что нет, спасибо.

Фильм ясно показывает дух времени националистической эпохи, когда дело доходит до насилия. Тон преувеличен. Это не карикатура в том смысле, что это абсурд. Это не только для того, чтобы к нему относились серьезно. Мне было приятно наблюдать, как Хатч выдавливает группы сербских головорезов, но, возможно, со мной что-то не так. Я обнаружил, что восхищаюсь боевой хореографией и удивляюсь неожиданному развитию событий. ни один. Никто Предлагает большую смекалку, чтобы пойти с кровососом.

Существует давняя кинематографическая традиция, согласно которой белые мужчины среднего возраста теряют хладнокровие и превращаются в опекунов. От Чарльза Бронсона в Желание смерти Франшиза Майклу Дугласу в КаплиНормальные Джо десятилетиями сражались со злодеями. Хатч, в конечном счете, больше похож на папу из пригорода, чем на живое воплощение старого клише: книгу не нужно судить по обложке.

Я очень верю в просмотр фильмов на большом экране. С обеими прививками Moderna я не могу дождаться, чтобы этим летом вернуться в этот великолепный темный кинотеатр. Тем не мение, ни один. Никто Представляет некоторую дилемму при принятии решения о том, как смотреть фильм. Сцены действия были настолько креативными и хорошо снятыми, что я обнаружил, что «перематываю» фильм, чтобы посмотреть его более одного раза. Как ты хочешь видеть ни один. НиктоЕсли вам нравится действие, вы не можете пропустить этот фильм.

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