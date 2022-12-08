Эксклюзивное видео 360 с объемом

Последнее обновление: 8 декабря 2022 г.

Вот захватывающие новости о пользователях складных смартфонов, которые стали силой в области Android. Кроме того, Google Pixel Fold будет доступен на рынке с прямой конкуренцией Galaxy Fold от Samsung, а ожидаемая дата выхода Pixel Fold — май 2023 г..

Один из наших технических экспертов и его друг Стив только что представили грядущий складной дизайн Google Pixel вместе с некоторыми подробными характеристиками (7,69-дюймовый внутренний экранИ 5,79-дюймовый защитный экран прибл.И Приблизительно 158,7 x 139,7 x 5,7 мм (8,3 мм, включая выступ задней камеры) развернулся), о котором мы объявляем здесь впервые с помощью Только.

Складной телефон Google долгожданный для целевых пользователей Android, которые переходят на технологию складных смартфонов и хотят использовать приложения и игры на большом экране, как на планшетах.

Появился официальный рендер дизайна Google Pixel Fold

Смартфон Google Pixel Fold первого поколения появился во вспышке, с некоторыми рендерингами видео, дизайном и размерами, упомянутыми с некоторыми утечками. Согласно последним утечкам, пиксельная складка Google выглядит великолепно и в долгосрочной перспективе будет востребована на рынке смартфонов.

По слухам, люди ожидают от складных смартфонов более прочного дизайна, но не скорости и производительности. Однако, поскольку Google выпускала все предыдущие телефоны с достаточными тестами производительности, Google может работать с Чип Tensor G2 в складных телефонах.

Мощность чипа Tensor G2

Чип Tensor G2 (Восьмиъядерный ARM-процессор) содержит разные уровни ядер, разделенных на Два серебряных ядра с тактовой частотой 2,35 ГГц, два высокопроизводительных серебряных ядра с тактовой частотой 2,85 ГГц и четыре повышающих производительность ядра с тактовой частотой 1,8 ГГц — графический процессор Mali-G710.

Более того, в утечках и аппаратных изменениях

1. Варианты цвета: Серебряный и черный.

2. «3 камерыРасположение со светодиодной вспышкой на задней стороне экрана, С фрезами с приподнятыми краями.

3. Лоток для SIM-карты у нижнего края внешнего экрана (1-й) И Порт зарядки USB-C на нижнем краю складного дисплея (второй)Порта jack 3,5 мм нет.

4. Динамики для сбалансированного звучания (у верхнего края основного экрана и рядом с портом USB-C у нижнего края второго экрана), Есть другие отверстия для микрофонов (вверху и внизу).

5. Улучшенная батарея

Фактическая конкуренция с мобильным телефоном Samsung также связана с дисплеем; Свернутые утечки Google Pixel показывают качество и дизайн экрана. Кроме того, в конструкцию камеры и телеобъектива внесены серьезные изменения из-за нехватки места.

Обложка, размер экрана и положение камеры

— 7,69-дюймовый внутренний экран С правосторонней одинарной камерой-обскурой

С правосторонней одинарной камерой-обскурой — 5,79-дюймовый защитный экран прибл. С селфи-камерой с центральным отверстием

С селфи-камерой с центральным отверстием — примерно 158,7 х 139,7 х 5,7 мм (8,3 мм, включая выступ задней камеры) Не сложен

Некоторые пользователи Android также ожидают более удивительных дизайнов складных телефонов, когда на рынке появятся складные iPhone. Но правда в том, что чем больше конкуренции, тем лучше!

ручка (стилус)

Также есть вероятность, что Pixel будет поддерживать складное перо (стилус), в идеале люди используют телефоны с большим экраном из-за заметок, рисунков и других вводных данных. Поэтому Google может анонсировать стилус со складными телефонами. Если есть реклама конкретной компании, пользователи пикселя будут счастливее.

Все, что вы получаете за 1799 долларов США с различными вариантами хранения, 12 ГБ ОЗУ и вариантами цвета. предустановлен андроид 13.

Почему людям не нравятся складные телефоны

Некоторые пользователи Android предпочитают использовать телефоны с собственным экраном, а не складные телефоны, потому что некоторые приложения несовместимы с экраном телефона из-за оптимизации приложений и проблем с пользовательским интерфейсом.

вывод:-

Надеюсь, вы уже приняли решение, и вам следует подождать сейчас, если вы планируете добавить новый мощный телефон в 2023 году. Есть все положительные признаки со 100% точными слухами от STEVE (все предыдущие утечки были точными) впереди финальный выпуск от самого надежного лидера в отрасли.

Если вы ненавидите телефоны марки Samsung и являетесь поклонником смартфонов Google, то вам следует подождать Pixel Fold до второго квартала 2023 года. Это будет альтернатива складным телефонам Samsung на рынке США. Более того, в качестве небольшого планшета складной телефон удобен для чтения электронных книг в любом месте, составления контрольного списка и так далее.

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