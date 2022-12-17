Эксклюзивное интервью Андрея Шевченко: Бывший нападающий Украины знакомится с Лионелем Месси, Харри Кейном и войной на родине | футбольные новости

Андрей Шевченко говорит, что Лионель Месси — лучший игрок всех времен, и если бы он выиграл чемпионат мира в воскресенье, это стало бы достойным завершением его карьеры.

В эксклюзивном интервью с Скай СпортБывший обладатель «Золотого мяча» также поддержал Гарри Кейна, который быстро отскочил от нереализованного пенальти. Четвертьфинальное поражение Англии от Францииговоря, как и Кен, что он знает, каково это нести вес нации на своих плечах.

Недавно Шевченко вернулся из Украины, где лоббировал усиление гуманитарной поддержки людей, страдающих на его родине. Он говорит, что обеспокоен тем, что война с Россией исчезает из повестки дня новостей на Западе.

Шевченко сейчас находится в Дохе в качестве гостя ФИФА и будет на стадионе «Лусаил» в воскресенье днем ​​на финале чемпионата мира между Аргентиной и Францией. Он говорит, что это завершило бы «сказку», если бы Месси поднял трофей в конце.

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Лионель Месси сыграл ключевую роль в победе Аргентины над Хорватией со счетом 3:0 в полуфинале.





«Месси — это символ Аргентины, — сказал Шевченко. «Легенда — одна из лучших на свете. Вы поставили его на место». [Diego] Марадона и Пеле. Такой игрок, как он, заслуживает победы на чемпионате мира.

«Это будет отличная история — не только о том, что он сделал в своей карьере, но и о том, как он играет сейчас. Он абсолютный лидер, играет в отличные игры, забивает хорошие голы, отдает передачи своим партнерам. Он настоящий лидер и капитан».

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Гэри Невилл утверждает, что финал чемпионата мира не должен определять статус Лионеля Месси как величайшего игрока всех времен, и говорит, что все зависит от вкуса, поэтому предпочтение отдается Криштиану Роналду.



«Но с другой стороны, есть очень сильная и сбалансированная французская команда. [Kylian] Мбаппе — очень сильный игрок.

«Месси, его время уходит, но Мбаппе — новая звезда. Килиан уже выиграл чемпионат мира. Это будет очень захватывающий и интересный матч».

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Килиан Мбаппе сыграет свой второй финальный матч чемпионата мира против Франции в воскресенье.





На вопрос, считает ли он Месси лучшим из всех, бывший нападающий «Милана» и «Челси» ответил: «Для меня да, это другое время, Пеле и Марадона, но Месси — это все».

Что касается капитана сборной Англии, Шевченко уверен, что Кейн оправится от своего разочарования в матче с Францией, поскольку у него сильные психологические качества.

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Гарри Кейн забил с пенальти, но затем пропустил второй поздний пенальти, когда Англия проиграла Франции со счетом 2–1.





Этой черте бывшему капитану сборной Украины пришлось учиться самостоятельно, когда его страна полагалась на него как на талисман национальной сборной, за которую он выиграл 111 матчей за сборную.

«Для меня он один из сильнейших нападающих в истории Англии», — сказал Шевченко о Кейне. Он вернется сильным.

«Это большая ответственность. Я думаю, прежде всего, он отлично провел чемпионат мира. Он вышел капитаном, забил первый пенальти и взял на себя эту ответственность.

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Шевченко, тогдашний тренер Украины, обнимает Гарета Саутгейта после победы Англии над его командой на Евро-2020.





«Он пропустил второй, но это часть игры, он многое взял на себя.

«Удивительный игрок — все его цифры и его уровень. Я окажу ему всю свою поддержку, потому что я был в такой ситуации и знаю, что это значит».

Шевченко непреклонен в том, что болельщики сборной Англии должны гордиться выступлением своей команды в Катаре, и считает, что вскоре мужская сборная снова выиграет главный трофей.

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Алан Смит считает, что нереализованный пенальти Гарри Кейна в матче с Францией будет трудно избежать, и обсуждает, должен ли Гарет Саутгейт остаться тренером.



«Нужно просто продолжать верить», — говорит он. «Результаты будут».

Находясь в Дохе, Шевченко все еще проводил встречи с влиятельными политиками со всего мира, призывая к большей поддержке украинского народа после российского вторжения.

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Шевченко и актер Лев Шрайбер под Киевом, где очевиден ущерб, нанесенный российскими атаками





Шевченко был в Киеве две недели назад, когда встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и умолял агентства по оказанию помощи и западные правительства предоставить больше генераторов, чтобы уменьшить количество отключений электроэнергии в стране.

В последние недели российские силы нанесли удары по гражданским объектам в нескольких украинских городах, пытаясь сломить их сопротивление. Шевченко говорит, что это не сработает.

«Дух невероятный, даже в такой сложной ситуации», — говорит он. «Люди собираются вместе. Я думаю, что в Украине есть сила, несокрушимый разум. У нас нет выбора».

«Для нас последний вариант — сдаться, и тогда для Украины все кончено. У нас есть очень четкая цель — мы боремся за свою землю и свое будущее, и это действительно единый народ».

Шевченко говорит, что в конце прошлого месяца его чуть не сбил массивный российский беспилотник в Киеве.

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Шевченко с американским астронавтом в отставке Скоттом Келли и чемпионом Украины по боксу в супертяжелом весе Александром Усиком в Киеве.





«Да, я был очень близок с одним из них, — объясняет он. «Примерно в двух километрах от места удара. Один из центральных электрогенераторов (был поражен), поскольку мы все знаем, что русские пытаются поразить критически важную инфраструктуру. Ощущение (от взрыва) было очень сильным».

На вопрос, насколько это будет страшно для него и его соотечественников-украинцев, Шевченко спокойно ответил: «Когда я переезжаю в зону боевых действий, я знаю, что это может случиться.

«Это невероятное чувство, когда ты выходишь туда. Люди страдают, но они так едины. Мы знаем, что мы должны делать, мы знаем, как жить, мы знаем, что должны сплотиться.

«Когда в некоторых местах возвращается электричество, вы звоните своим друзьям и приглашаете их домой, принять душ, поделиться едой. Это то, что люди делают, просто объединяются, чтобы попытаться помочь друг другу.

«Пока я был там, был зум-звонок между послом США и (чемпионом мира по боксу Александром) Усиком, и мы обсуждали, как в этой ситуации мы можем помочь украинскому народу.

«Сейчас мы начинаем этот новый проект, чтобы собрать деньги для людей, которым нужны генераторы. Что наиболее важно, критически важная инфраструктура, такая как больницы, полевые госпитали, педиатрические операции и солдаты, чтобы дать всем им шанс спасти жизни».