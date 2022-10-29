Эксклюзивно для США, чтобы обратить внимание ООН на протесты в Иране

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (Рейтер) — На следующей неделе Соединенные Штаты привлекут внимание к протестам в Иране, вызванным смертью молодой женщины, задержанной полицией, и будут искать пути для продвижения независимых и заслуживающих доверия расследований нарушений прав человека в Иране. .

США и Албания проведут в среду неофициальное заседание Совета Безопасности ООН, говорится в записке с изложением этого события, с которой ознакомилось агентство Reuters. Лауреат Нобелевской премии мира от Ирана Ширин Эбади и иранская актриса и активистка Назанин Боньяди проведут брифинг.

«На встрече будет освещено продолжающееся угнетение женщин, девочек и представителей религиозных и этнических меньшинств в Иране», — говорится в записке. Он определит возможности для продвижения независимых и заслуживающих доверия расследований нарушений прав человека и злоупотреблений со стороны иранского правительства.

Независимый следователь ООН по правам человека в Иране Джавед Рехман также должен выступить на встрече, в которой могут принять участие другие государства-члены ООН и правозащитные группы.

Иран стал свидетелем протестов после смерти 22-летней курдской женщины Махсы Амини, задержанной полицией в прошлом месяце. Волнения превратились в народную революцию иранцев из всех слоев общества, бросив один из самых смелых вызовов религиозному руководству со времен революции 1979 года.

Иран обвинил в беспорядках своих иностранных врагов и их агентов.

Миссия Ирана при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке обвинила Соединенные Штаты и их союзников в злоупотреблении своей программой для «продвижения своей политической повестки дня».

«Учитывая лицемерие, двойные стандарты и избирательное применение прав человека, мы считаем утверждения США о поддержке иранских женщин обманчивыми и недобросовестными», — сказала она.

Правозащитные организации заявили, что по меньшей мере 250 протестующих были убиты и тысячи арестованы по всей стране. Женщины играли заметную роль в протестах, снимая и сжигая платки. Убийство нескольких девочек-подростков, как сообщается, во время протестов усилило гнев.

«Встреча подтвердит продолжающееся незаконное применение силы против демонстрантов и преследование иранским режимом правозащитников и оппонентов за границей за их похищение или убийство в нарушение международного права», — говорится в меморандуме о запланированной встрече.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик в пятницу призвал иранские власти рассмотреть «законные претензии населения, в том числе в отношении прав женщин».

«Мы осуждаем все инциденты, которые привели к гибели или серьезным травмам протестующих, и подчеркиваем необходимость того, чтобы силы безопасности избегали любого ненужного или несоразмерного применения силы против мирных демонстрантов», — сказал Дюжаррик журналистам. Виновные должны быть привлечены к ответственности».

Об этом сообщила Мишель Николс; Монтаж Дэниела Уоллиса

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