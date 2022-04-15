Эксклюзивные российские компании, банки могут получать сверхприбыли от списания депозитных расписок

Иллюстративное изображение банкнот в долларах США и российских рублях в Сараево, 9 марта 2015 г. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

ЛОНДОН/НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля (Рейтер) — Российские компании и глобальные банки, включая BNY Mellon, Deutsche Bank, Citigroup и JPMorgan, могут получить прибыль, если Москва примет меры по исключению депозитных расписок российских компаний из иностранных бирж, по словам двух источников. знакомый. Тема.

Потенциальный непредвиденный доход связан с комиссиями, которые банки-эмитенты депозитных расписок могут взимать с инвесторов по договору при отмене продукта.

Пока неясно, сколько смогут заработать компании и банки и будут ли банки взимать комиссионные, рискуя вызвать гнев инвесторов, которые говорят, что это было бы несправедливо, учитывая исключительные обстоятельства, созданные вторжением России в Украину.

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Тем не менее, согласно расчетам Reuters на основе данных, предоставленных источниками, сборы могут исчисляться сотнями миллионов долларов.

В связи с западными санкциями Москва готовится исключить депозитные расписки российских компаний с иностранных бирж и перевести их во внутренние российские ценные бумаги в попытке уменьшить иностранный контроль над этими компаниями. Прочитайте больше

Депозитарные расписки — это сертификаты, выпущенные банком, которые представляют акции иностранной компании, обращающиеся на местной фондовой бирже. Они позволяют инвесторам заниматься оффшорными акциями в своей географии и часовом поясе.

Существует более 30 депозитных расписок на российские компании, включая «Газпром», «Роснефть», «Лукойл» (LKOH.MM) и «Норильский никель» (GMKN.MM), выпущенные BNY Mellon, Deutsche Bank, Citigroup и JPMorgan, среди прочих, которые торгуются в Соединенных Штатах. и Европа.

По стандартным соглашениям эмитент или инвестор могут аннулировать депозитные расписки. Когда это происходит, инвестор обычно получает наличные от продажи базовых акций, хотя вместо этого он имеет право взять эти акции на хранение.

Два источника сообщили, что банки взимают административный сбор, обычно около 0,05 доллара за квитанцию, которым можно делиться с предприятиями.

Если Москва аннулирует списки российских депозитных расписок, банкам придется аннулировать продукты. Согласно трем источникам, банки по-прежнему могут взимать комиссионные сборы, несмотря на то, что вынуждены их платить.

Например, согласно расчетам Reuters, инвестор «Роснефти», имеющий 150 миллионов депозитных расписок, представляющих такое же количество акций компании, может получить 7,5 миллиона долларов в качестве штрафа за аннулирование сделки.

Комплексные западные санкции могут затруднить банкам перевод ликвидности некоторым компаниям.

Несмотря на это, некоторые инвесторы говорят, что сборы взиматься не должны. Один из управляющих глобальными активами сообщил агентству Рейтер, что если Россия примет закон о списании активов, комиссий не будет, потому что у инвесторов не будет выбора в этом вопросе. Однако два других источника говорят, что банкам все еще нужно покрывать свои расходы.

BNY Mellon, Deutsche Bank, JPMorgan и Citigroup отказались от комментариев. Российские компании не ответили на электронные письма от Reuters с просьбой прокомментировать ситуацию.

заморозка рынка

Когда в конце февраля западные санкции ударили по российским акциям, Московская фондовая биржа закрылась, а Центральный банк России запретил иностранцам переводить акции со своих трастовых счетов. Это также не позволяло иностранцам продавать российские акции.

Ограничения сделали практически невозможным для банков аннулирование квитанций, когда их просили инвесторы, стремящиеся уменьшить свои риски в России.

В связи с недавним снятием ограничений на кастодианов BNY Mellon, Citi и JPMorgan возобновили обработку отмены. Но поскольку иностранные банки по-прежнему не могут продать акции, инвесторы вынуждены их покупать. Для этого инвесторам нужен счет в России, который есть не у многих.

В результате, по словам трех человек, многие инвесторы, вероятно, пока будут держать квитанции.

Тем не менее, многие инвесторы обеспокоены законопроектом о делистинге России. Прочитайте больше

Помимо потенциальных сборов за отмену, инвесторов беспокоит, что произойдет, если они не смогут открыть местный трастовый счет.

В примечании для клиентов JPMorgan сообщил, что клиенты могут открыть счет в России при некоторых неуказанных обстоятельствах, если будет принят новый закон.

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Монтаж Мишель Прайс, Меган Дэвис и Ник Чимински

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