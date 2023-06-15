Эксклюзив: африканские лидеры предлагают «меры укрепления доверия» для России и Украины

Лидеры африканских стран посетят Украину и Россию в пятницу и субботу

Он направлен на то, чтобы начать «дипломатический» процесс разрешения конфликта.

Африка сильно пострадала от экономических последствий войны

ЙОХАННЕСБУРГ (Рейтер) — Африканские лидеры могут предложить ряд «мер укрепления доверия» в ходе их первоначальных усилий по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, согласно проекту рамочного документа, с которым Рейтер ознакомился в четверг.

Президент Сенегала Маки Салл и президент ЮАР Сирил Рамафоса возглавляют делегацию, в которую входят лидеры Замбии и Коморских островов, а также премьер-министр Египта, которые отправятся в Киев в пятницу и в Санкт-Петербург в субботу.

Ожидается, что они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Визит состоится вскоре после того, как Украина на прошлой неделе начала основную фазу контрнаступления, которое, как она надеется, поможет освободить территории, удерживаемые российскими войсками на юге и востоке.

В рамочном документе, который не был обнародован, говорится, что цель миссии состоит в том, чтобы «усилить важность мира и побудить стороны согласиться на переговорный процесс, возглавляемый дипломатией».

«Конфликт, а также санкции, введенные против России основными торговыми партнерами (африканского) континента, оказали негативное влияние на экономику и средства к существованию африканских стран», — говорится в заявлении.

В документе перечисляется ряд действий, которые африканские лидеры могли бы предложить в рамках первого этапа их взаимодействия с воюющими сторонами.

Такие меры могут включать вывод российских войск, вывоз тактического ядерного оружия из Беларуси, приостановку исполнения ордера Международного уголовного суда на арест Путина и ослабление санкций.

В документе говорилось, что «вышеупомянутые меры должны быть направлены на содействие созданию условий, способствующих прекращению огня, и это позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть возможность формулирования своих стратегий восстановления мира».

В документе говорилось, что может последовать соглашение о прекращении боевых действий, которое должно сопровождаться переговорами между Россией и Западом.

Эти переговоры должны будут решить такие вопросы, как развертывание систем вооружений средней дальности, тактического ядерного оружия и систем биологического оружия.

конкурирующие мирные планы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что Рамафоса рассказал ему об усилиях Африки. Представитель ООН сказал, что они разговаривали месяц назад.

«Конечно, я всегда поощряю все усилия, связанные с миром. Не мне указывать, чего они достигнут», — сказал Гутерриш журналистам в четверг. «Это важная инициатива, основанная на доброй воле ряда значимых стран».

Африканские мирные усилия являются лишь одной из нескольких конкурирующих инициатив, направленных на прекращение боевых действий.

Китай, продвигающий свой собственный мирный план, в мае направил своего высокопоставленного представителя в Киев, Москву и европейские столицы для обсуждения «политического урегулирования». В прошлом месяце Ватикан также осуществил миротворческую миссию. В этом месяце министр обороны Индонезии предложил мирный план, который Киев быстро отверг.

Киев заявляет, что его план, предусматривающий вывод российских войск с территории Украины, должен стать основой для любого урегулирования войны, начатой ​​Россией в феврале прошлого года, которую Москва назвала «специальной военной операцией» по «подрыву» ее сосед.

С начала войны Африка оказалась в центре возобновившейся конкуренции за влияние между Россией и Китаем, с одной стороны, и западными странами, призывающими осудить Москву, с другой.

Однако правительства африканских стран оставались в основном нейтральными.

Украина развернула кампанию военного времени, чтобы объединить Глобальный Юг и бросить вызов дипломатическому влиянию России, поскольку она пытается укрепить видение Зеленского как единственного жизнеспособного пути к миру в его стране.

Информационно-разъяснительная работа, в ходе которой в прошлом месяце министр иностранных дел Украины совершил второе военное турне по африканским странам, приобрела еще большую актуальность, поскольку конкурирующие мирные предложения появились в других столицах.

Тем временем Россия за последний год направила в Африку постоянный поток делегаций высокого уровня, стремясь противодействовать попыткам Запада повлиять на позиции правительств в отношении конфликта.

Кремль преуменьшает шансы на содержательные мирные переговоры с Киевом, заявляя, что по-прежнему готов выслушать и быть открытым для инициатив третьих сторон, даже если он заявляет, что условия мирного процесса в настоящее время не выполняются.

В нем говорится, что отправной точкой для прогресса будет прекращение Западом поставок оружия, разведданных и обучения Киеву. Россия не показала никаких признаков того, что она готова отказаться от аннексии четырех украинских регионов, как она это оговаривала, и по-прежнему непреклонна в том, что Украина не должна быть в НАТО.

Африканские страны сильно пострадали от последствий войны, которая привела к нарушению поставок зерна и других продуктов питания, усугубила инфляцию цен на продовольствие и усугубила существующие кризисы голода на континенте.

Черноморская зерновая инициатива, реализованная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, помогла частично ослабить это давление, хотя на этой неделе Путин заявил, что Россия может выйти из соглашения.

Среди мер, которые африканские лидеры могли предложить на первом этапе своего взаимодействия, была «безоговорочная сделка по зерну и удобрениям».

Отчет отдела новостей Йоханнесбурга; Дополнительные репортажи Мишель Николс в ООН и Тома Палмфорта в Киеве; Написано Джо Бавье и Оливией Комвенда Мтбамбо. Редактирование Марком Поттером и Ником МакФи.

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