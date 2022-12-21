ЭКСКЛЮЗИВ: Байден ударил по российской группе Вагнера новыми жесткими экспортными ограничениями

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Администрация Байдена в среду обнародовала новые ограничения на экспорт технологий российской военной группе Вагнера в попытке еще больше перекрыть поставки подрядчику из-за его роли во вторжении России на Украину.

Группа Вагнера, которая была добавлена ​​в черный список в 2017 году после того, как Россия аннексировала украинский Крым, будет классифицирована как военный конечный потребитель и столкнется с новыми жесткими ограничениями на доступ к технологиям, созданным в любой точке мира с использованием американского оборудования.

«Группа Вагнера — одна из самых известных наемнических организаций в мире, активно совершающая злодеяния и нарушения прав человека по всей Украине», — заявил заместитель министра торговли по вопросам промышленности и безопасности Алан Эстевес. «Сегодня мы посылаем четкий сигнал негосударственным субъектам, стремящимся принять эстафету жестокости от неуклюжей армии Путина, что министерство торговли без колебаний примет меры против них».

Этот шаг, о котором впервые сообщило агентство Reuters, является демонстрацией поддержки президента Украины Владимира Зеленского, который посетил Белый дом в среду и получил новые заверения в поддержке США на фоне продолжающегося нападения России на Украину. Прочитайте больше

Соединенные Штаты поддержали Киев поставками оружия на миллиарды долларов и ввели жесткие санкции против России после того, как Москва вторглась в Украину в феврале в ходе так называемой спецоперации.

Группа Вагнера, частная военная компания, имеющая тесные связи с Кремлем, была создана в 2014 году после того, как Россия захватила и аннексировала украинский Крым и спровоцировала сепаратистский мятеж в восточном Донбассе Украины.

Известно, что его силы сражаются в некоторых частях Украины, в том числе во время жестокого и затяжного боя за небольшой город Бахмут.

В ноябре Государственный департамент США также включил Вагнера в перечень лиц, работающих в оборонном секторе российской экономики, обвинив группу в стремлении купить иранские беспилотники, которые, вероятно, будут поддерживать ее операции в Украине.

(Отчетность Александры Альпер и Дэвида Шепердсона). Монтаж Лесли Адлер и Джонатан Отис

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