ЭКСКЛЮЗИВ: Бразилия начала свои первые рейды против вырубки лесов в рамках попытки Лулы защитить Амазонку.

АВРОРА, БРАЗИЛИЯ (Бразилия) (Рейтер) — Бразильские природоохранные агенты в четверг вырубили тропические леса с помощью мачете, охотясь на преступников в рамках первой кампании по борьбе с вырубкой лесов при президенте Луисе Инасиу Луле да Силве, который пообещал положить конец растущим разрушениям, которые он унаследовал. из его страны. Его предшественник Жаир Болсонару.

Агентство Reuters исключительно сопровождало рейды, проводимые агентством по охране окружающей среды Ibama в штате Пара с тропическими лесами, чтобы предотвратить вырубку лесов незаконными лесозаготовителями и владельцами ранчо.

Агентство также провело рейды на этой неделе в штатах Рорайма и Акко, сообщила координатор охраны окружающей среды Ibama Татьенн Литт.

Около 10 агентов Ibama на пикапах в четверг отправились со своей базы в муниципалитете Аврора, штат Пара, вместе с дюжиной федеральной полиции, направляясь к группе точек, где, по спутниковым снимкам, недавно лесорубы и владельцы ранчо работали над незаконной вырубкой леса.

За 12 часов движения по грунтовым дорогам, незаконно пересекающим резервацию коренных народов, караван достиг пяти районов, которые были вырублены и сожжены примерно во время октябрьских выборов, в ходе которых Лула столкнулся с Болсонару.

Все районы находятся в пределах заповедника коренных народов Кашуэйра-Сека, где рубка леса строго запрещена.

Четыре из этих земель оказались впоследствии заброшенными, без каких-либо признаков того, что поблизости жили люди или что они находились в процессе превращения их в фермы. По словам агентов, это может быть признаком того, что нелегальные владельцы ранчо перестали вкладывать время и деньги в превращение незаконных земель в продуктивные пастбища, зная, что Лула проводил кампанию, взяв на себя обязательство бороться с вырубкой лесов.

«Люди знают, что это правительственное правоприменение ужесточится, и им не разрешат использовать территорию, которую они незаконно вырубили», — сказал Дживанилду душ Сантуш Лима, агент, возглавляющий миссию Ибама в Авроре.

«Если бы победило другое правительство, оно нашло бы здесь людей, ухоженные пастбища и скот».

Правительство под руководством Болсонару сократило штат и финансирование правоохранительных органов по охране окружающей среды со стороны Ибамы за четыре года его пребывания в должности, в то время как бывший президент критиковал Ибаму за штрафование фермеров и горняков.

Болсонару передал военным, а затем Министерству юстиции полномочия по борьбе с вырубкой лесов. Ибама был отстранен, несмотря на большой опыт агентства. и успех в борьбе с разрушением Амазонки.

При Болсонару была вырублена территория, превышающая территорию Дании, что на 60% больше, чем за предыдущие четыре года.

В другом районе резервации агенты находят недавно построенный дом с несколькими пилами и запасами еды на несколько недель, что указывает на то, что жители, вероятно, бежали до прибытия Ибамы.

Окруженные полицией с полуавтоматическим оружием, агенты Ибамы проложили путь через близлежащий лес, чтобы добраться до территории размером с 57 футбольных полей, усыпанной поваленными деревьями и заостренными пнями.

Агенты заявили, что часть хаотично посаженной кукурузы оказалась высотой по колено, что, по-видимому, было попыткой заявить права на территорию и в конечном итоге превратить ее в пастбище для скота.

«Мы вернемся на вертолете и застанем их врасплох», — сказала Лима.

Он был оптимистичен в отношении того, что Ибама сможет провести больше рейдов под руководством Лулы с целью наложить штраф за вырубку лесов и воспрепятствовать попыткам преступников расчистить больше территорий.

Лула пообещал во время прошлогодней избирательной кампании вернуть Ибаме ответственность за борьбу с вырубкой лесов с огромным финансированием и персоналом. Он вступил в должность 1 января, так что дополнительные деньги и персонал еще не дошли до передовых правоохранительных органов.

Правительство Болсонару отклонило несколько запросов агентства Reuters на сопровождение миссий Ибамы во время его правления в 2019-2022 годах. Его правительство издало приказ о кляпе, запрещающий агентам Ибамы общаться с прессой, который, по словам агентов, уже был отменен.

Лула впервые вступил в должность в 2003 году, когда вырубка лесов в Амазонии была почти рекордно высокой, и за счет агрессивного соблюдения законов об охране окружающей среды сократил ее на 72% до рекордно низкого уровня, когда он покинул свой пост в 2010 году.

Репортаж Джейка Спринга. Монтаж Брэда Хейнса, Марка Портера и Лесли Адлер.

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.