Эксклюзив: высокопоставленный чиновник Министерства финансов США предостерегает ОАЭ и Турцию от уклонения от санкций

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Высокопоставленный чиновник министерства финансов США по санкциям в ходе визита в Турцию и на Ближний Восток на следующей неделе предупредит страны и компании, что они могут потерять доступ к рынкам США, если будут вести дела с организациями, на которые распространяются ограничения США, такими как Вашингтон. Подавление попыток России уклониться от санкций, введенных из-за войны на Украине.

Брайан Нельсон, заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, посетит Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию с 29 января по 3 февраля и встретится с государственными чиновниками, а также с деловыми и финансовыми учреждениями, чтобы подчеркнуть, что Вашингтон будет продолжать энергично обеспечивать соблюдение закона. . Представитель Минфина сообщил агентству Reuters, что это санкции.

«Лица и организации, работающие в разрешительных юрисдикциях, рискуют потерять доступ к рынкам США из-за сделок с организациями, находящимися под санкциями, или из-за непроведения надлежащей комплексной проверки», — сказал представитель.

Находясь в регионе, Нельсон обсудит усилия министерства финансов по подавлению попыток России уклониться от санкций и экспортного контроля в связи с ее жестокой войной против Украины, дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе, незаконным финансированием, которое угрожает подорвать экономический рост, и иностранными инвестициями.

Этот визит знаменует собой последний визит высокопоставленного чиновника министерства финансов в Турцию для обсуждения санкций после ряда предупреждений в прошлом году со стороны представителей министерства финансов и торговли, поскольку Вашингтон усилил давление на Анкару, чтобы обеспечить применение ограничений США к России.

Натянутые отношения

Поездка Нельсона совпадает с периодом напряженных отношений между Соединенными Штатами и Турцией, поскольку два союзника по НАТО поссорились по целому ряду вопросов.

Недавний отказ Турции дать зеленый свет заявкам НАТО от Швеции и Финляндии обеспокоил Вашингтон, в то время как Анкара разочарована тем, что ее запрос на истребители F-16 все больше увязывается с тем, могут ли две северные страны присоединиться к альянсу.

Нельсон посетит Анкару, столицу Турции, и финансовый центр Стамбул 2-3 февраля. Представитель заявил, что предупредит компании и банки о том, что следует избегать транзакций, связанных с потенциальной передачей технологий двойного назначения, которые в конечном итоге могут быть использованы российскими военными.

Предметы двойного назначения могут иметь как коммерческое, так и военное применение.

Вашингтон и его союзники ввели несколько раундов санкций против Москвы после вторжения, в результате которого тысячи людей были убиты и ранены, а украинские города превратились в руины.

Турция осудила российское вторжение и направила в Украину вооруженные беспилотники. В то же время она выступает против санкций Запада в отношении России и поддерживает тесные отношения как с Москвой, так и с Киевом, своими черноморскими соседями.

Это также способствовало развитию торговли и туризма с Россией. Некоторые турецкие компании купили или пытались купить российские активы у западных партнеров, вышедших из-за санкций, а другие владеют крупными активами в стране.

Но Анкара обязалась не обходить международные санкции в отношении Турции.

Вашингтон также обеспокоен уклонением от санкций США в отношении Ирана.

В прошлом месяце Соединенные Штаты ввели санкции в отношении известного турецкого бизнесмена Ситке Аяна и его сети компаний, обвинив его в содействии продаже нефти и отмывании денег от имени Корпуса стражей исламской революции.

По словам пресс-секретаря, находясь в ОАЭ, Нельсон заметит «плохое соблюдение санкций» в стране.

Вашингтон ввел ряд санкций в отношении базирующихся в ОАЭ компаний за уклонение от санкций, связанных с Ираном, а в четверг ввел санкции в отношении эмиратской авиакомпании за поддержку российской наемной компании «Группа Вагнера», которая ведет боевые действия в Украине.

(Эта история была исправлена, чтобы изменить название на Объединенные Арабские Эмираты и Турцию, а не на Ближний Восток; добавлена ​​​​Турция в пункте 1)

(Обложка) Дафна Псалидакис и Хьюмейра Памук Редактирование Дон Дорфи и Лесли Адлер

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