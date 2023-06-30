ЭКСКЛЮЗИВ — Давний поклонник Путина Трамп говорит, что российский лидер прервал восстание «несколько слабее»

Сценарий: Стив Холланд и Натан Лейн.

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Бывший президент США Дональд Трамп, давний поклонник президента России Владимира Путина, заявил в четверг, что Путин был «несколько ослаблен» неудавшимся мятежом и что теперь Соединенным Штатам пора попытаться выступить посредником в переговорах. Мирное урегулирование между Россией и Украиной.

«Я хочу, чтобы люди перестали умирать из-за этой нелепой войны», — сказал Трамп агентству Рейтер в телефонном интервью.

Говоря подробно о внешней политике, лидер в опросах на выдвижение кандидата в президенты от республиканцев в 2024 году также сказал, что Китаю нужно дать 48 часов, чтобы избавиться от того, что, по словам инсайдеров, является китайским шпионским потенциалом на острове. Куба находится в 90 милях (145 км) от побережья США.

Что касается Украины, Трамп не исключил, что киевскому правительству придется уступить часть земель России, чтобы остановить войну, которая началась с вторжения на Украину российских войск 16 месяцев назад. Он сказал, что все было бы «предметом переговоров», если бы он был президентом, но украинцы, которые устроили решительную битву, чтобы защитить свою землю, «получили большой кредит».

«Я думаю, что они будут иметь право оставить себе многое из того, что они выиграли, и я думаю, что Россия тоже согласится на это. Вам нужен правильный посредник или переговорщик, а у нас его сейчас нет», — сказал он.

Президент США Джо Байден и его союзники по НАТО хотят, чтобы Россия ушла с захваченных ею территорий на востоке Украины. Украина начала контратаку, которая добилась небольших успехов в вытеснении российских войск.

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году предложил мирный план из 10 пунктов, который призывает Россию вывести все свои силы.

«Я думаю, что самое главное, что США должны сделать сейчас, — это заключить мир — объединить Россию и Украину и заключить мир. Вы можете это сделать», — сказал Трамп. Настало время сделать это, объединить две стороны для обеспечения мира».

История продолжается

В качестве президента Трамп установил дружеские отношения с Путиным, который, по словам Байдена в среду, «стал маленьким изгоем во всем мире» из-за вторжения в Украину.

Трамп сказал, что Путин пострадал от восстания, организованного на прошлой неделе российскими наемниками, группой Вагнера, и ее лидером Евгением Пригожиным.

«Можно сказать, что он (Путин) все еще там, он все еще силен, но он определенно был, и я бы сказал, что он несколько слаб, по крайней мере, в сознании многих людей», — сказал он.

Если Путин больше не будет у власти, сказал Трамп, «вы не знаете, какая есть альтернатива. Это может быть лучше, но может быть и намного хуже».

Что касается обвинений в военных преступлениях, выдвинутых против Путина Международным уголовным судом в марте прошлого года, Трамп сказал, что судьба Путина должна обсуждаться, когда война закончится, «потому что прямо сейчас, если вы поднимете эту тему, вы никогда не помиритесь, вы никогда не помиритесь». .»

Трамп был категорически против китайской шпионской базы на Кубе и заявил, что если Пекин откажется принять его требование в течение 48 часов о ее закрытии, администрация Трампа введет новые тарифы на китайские товары.

В качестве президента Трамп занял более жесткую позицию в отношении Китая, заявив, что хорошие отношения с президентом Китая Си Цзиньпином ухудшились из-за пандемии коронавируса.

«Я бы дал им 48 часов, чтобы выбраться. И если они не выберутся, я введу для них 100-процентную пошлину на все, что они продают в Соединенные Штаты, и они исчезнут через два дня. исчезнет через час», — сказал Трамп.

Трамп ничего не сказал о том, поддержат ли Соединенные Штаты Тайвань в военном отношении, если Китай вторгнется на самоуправляющийся остров, который Пекин называет своим.

«Я не говорю об этом. Причина, по которой я не говорю об этом, в том, что это повредит моей позиции на переговорах», — сказал он. «Все, что я могу сказать, это то, что в течение четырех лет не было никакой угрозы. Этого бы не произошло, если бы я был президентом».

(Отчетность Стива Холланда и Натана Лейна; дополнительный отчет Канишки Сингха; редактирование Росс Колвин и Грант МакКолл)