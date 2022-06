Эксклюзив для Xbox 360 теперь доступен бесплатно в течение ограниченного времени

Великолепная Xbox 360 2010 года теперь доступна бесплатно вместе с Xbox One через Games With Gold, что означает, что она доступна только тем, у кого есть подписка Xbox Live Gold. И, как и другие игры, ранее выпущенные бесплатно с помощью Games With Gold, она бесплатна только в течение ограниченного времени. В частности, до конца месяца подписчики Xbox Live Gold теперь могут загружать Раскулес Свободно.

Игра была выпущена 29 декабря 2010 года студией Halfbrick Studios. Тем временем Microsoft сама издала игру. После выпуска эксклюзив для Xbox Arcade и Xbox 360 получил 75 баллов на Metacritic. С тех пор разработчиком игры стала студия мобильных игр.

«Раскулес — потрясающе безумный платформер и экшн для Xbox Live Arcade, — говорится в официальной демоверсии игры. Отправляйтесь в захватывающее приключение в Raskulls Mega Quest, в котором главную роль играет милый, полностью эгоистичный, крепкий, но честный и неожиданно героический дракон. Спасите мир и разблокируйте достижения в одиночной игре Mega Quest, включающей три главы и более 60 уровней! Проявите свою ловкость в использовании онлайн-платформ по всему миру или просто на диване с друзьями. Раскулес Несколько! Raskulls здесь, чтобы остаться, так что теперь ваша задача — прыгать, падать, плавать и пробираться через каждый дюйм богатого Раскулес Глобализм!»

Что касается самой игры для Xbox One, то она Проект Highrise: Архитекторское изданиеИ это бесплатно до 15 июля. Разработанная SomaSim и опубликованная Kalypso Media и выпущенная в 2018 году, у игры есть еще 74 на Metacritic.

«Ваша задача как архитектора и застройщика — строить всемирно известные небоскребы, которым будет завидовать весь город, шедевры искусства и инженерии», — говорится на официальном стадионе игры. «Но небоскреб — это больше, чем просто сталь и стекло, это сложная экосистема, полная людей, которые живут и работают в здании. Они стали сложной машиной, которая нуждается в вашей твердой руке, чтобы она работала гладко и эффективно».

Больше информации о Xbox, включая все новинки для Xbox One и все новинки для Xbox Series X | S и новее в Xbox Game Pass — нажмите сюда Или, в качестве альтернативы, ознакомьтесь с актуальными и актуальными ссылками, перечисленными непосредственно ниже: