ЭКСКЛЮЗИВ: Европа надеется на Маска в SpaceX, чтобы восполнить пробел в запуске, вызванный напряженностью в России

ПАРИЖ (Рейтер) — Европейское космическое агентство (ЕКА) начало предварительные технические обсуждения со SpaceX Илона Маска, которые могут привести к временному использованию стартовых площадок после того, как конфликт на Украине помешал Западу получить доступ к российским ракетам «Союз».

Частный американский конкурент европейской компании Arianespace стал основным претендентом на то, чтобы заполнить временный пробел наряду с Японией и Индией, но окончательные решения зависят от пока еще не решенного графика отложенной ракеты Ariane 6 в Европе.

«Я бы сказал, что мы обсуждаем два с половиной варианта. Одним из них является SpaceX, и это ясно. Другим вариантом может быть Япония», — сказал Рейтер генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер.

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«Япония ждет первого полета своей ракеты следующего поколения. Другим вариантом может быть Индия», — добавил он в интервью.

«Я бы сказал, что SpaceX — самый практичный из них и определенно один из резервных запусков, которых мы с нетерпением ждем».

Асбахер сказал, что переговоры все еще находятся на стадии изучения.

«Конечно, мы должны убедиться, что он подходит, — сказал он. — Это не то же самое, что прыгать в автобусе». Например, интерфейс между спутником и ракетой-носителем должен быть адекватным, а полезная нагрузка не должна подвергаться риску из-за незнакомых типов стартовых вибраций.

«Мы смотрим на эту техническую совместимость, но мы еще не запрашивали коммерческое предложение. Мы просто хотим убедиться, что это будет вариант, чтобы принять решение по запросу твердого коммерческого предложения», — сказал Ашбахер.

SpaceX не ответила на запрос о комментариях.

Falcon 9 SpaceX уже привлек других клиентов, которые разорвали связи с все более изолированным космическим сектором Москвы на фоне конфликта на Украине, но громкая европейская миссия может рассматриваться как большая победа для американского производителя ракет.

Шбахер подчеркнул, что любое резервное решение будет временным, но добавил, что его не беспокоит будущее Ariane 6.

Ракета SpaceX Falcon 9 с 53 интернет-спутниками Starlink стартует из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, Флорида, США, 18 мая 2022 года. REUTERS/Joe Skipper Читать далее

Компания спутникового интернета OneWeb, конкурент спутникового интернет-проекта SpaceX Starlink, заказала по крайней мере один запуск Falcon 9 в марте. Она также забронировала запуск в Индии.

В понедельник Northrop Grumman забронировала три миссии Falcon 9 для доставки грузов НАСА на Международную космическую станцию, пока разрабатывается новая версия ракеты Antares, чьи двигатели российского производства Москва сняла с производства в ответ на санкции.

«Просыпайся, плачь»

До сих пор Европа полагалась на итальянскую «Вегу» для малых полезных нагрузок, на российские «Союзы» для средних полезных нагрузок и «Ариан-5» для тяжелых полезных нагрузок. Vega C следующего поколения была впервые запущена в прошлом месяце, а выпуск нового Ariane 6, разработанного в двух версиях для замены Ariane 5 и Soyuz, был отложен до следующего года.

Эшбахер сказал, что более точное расписание Ariane 6 станет более ясным к октябрю после текущих испытаний на запуск в горячем режиме. Он сказал, что ЕКА завершит подготовку резервного плана, который будет представлен министрам 22 стран агентства в ноябре, добавив, что последняя задержка с запуском Ариан-6 не была результатом какой-либо новой серьезной неудачи.

«Но да, потенциал для резервных запусков высок», — сказал он. «Порядок — это определенно хорошая горстка запусков, для которых нам нужны временные решения».

Шбахер сказал, что конфликт на Украине показал, что десятилетняя стратегия сотрудничества Европы с Россией в поставках газа и других областях, включая космос, больше не работает.

«Это был тревожный звонок, потому что мы так зависели от России. И этот тревожный звонок, мы должны надеяться, что лица, принимающие решения, так же, как и я, понимают, что мы действительно должны укреплять наш европейский потенциал и наша независимость».

Однако он преуменьшил вероятность того, что Россия выполнит обещание покинуть Международную космическую станцию ​​(МКС).

Недавно назначенный глава космонавтики России Юрий Борисов заявил в телевизионной встрече с президентом Владимиром Путиным в прошлом месяце, что Россия уйдет с Международной космической станции «после 2024 года».

Но позже Борисов пояснил, что планы России не изменились, а западные официальные лица заявили, что российское космическое агентство не сообщало о каких-либо новых планах вывода.

«Правда в том, что работы на космической станции идут, я бы сказал, почти символически», — сказал Шбахер агентству Рейтер. «Мы зависим друг от друга, нравится нам это или нет, но у нас не так много вариантов».

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(Отчетность Тима Хевера и Джоуи Рулетта; редактирование Марка Поттера.

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