Эксклюзив: индийская BPCL ведет переговоры с «Роснефтью» о покупке нефти по ценам из эталонных источников в Дубае

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июня (Рейтер) — Индийская государственная нефтеперерабатывающая компания BPCL ведет переговоры с «Роснефтью» о покупке около 6 млн метрических тонн (43,8 млн баррелей) российской нефти со скидкой по цене, основанной на стандарте Дубая, сообщили три источника. Непосредственное знание вопроса.

Сделка укрепит приверженность Индии своему крупнейшему поставщику нефти после западных санкций против Москвы и знаменует продолжающийся переход «Роснефти» (ROSN.MM) к ценообразованию на свою нефть по ближневосточному стандарту, используемому в Азии, а не в Европе. Брент доминировал.

В соответствии с ожидаемым соглашением, «Роснефть» будет поставлять от 6 до 7 партий от 700 000 до 720 000 баррелей каждый месяц до марта 2024 года компании Bharat Petroleum Corp Limited (BPCL) (BPCL.NS), согласно источникам, которые отказались назвать свои имена. . Их имена названы потому, что они не уполномочены говорить со СМИ.

Источники добавили, что переговоры по контракту достигли продвинутой стадии, поскольку обе стороны прорабатывают детали, включая условия оплаты.

BPCL и «Роснефть» не ответили на запросы о комментариях.

Соглашение, которое нуждается в одобрении советом директоров BPCL, увеличит долю российской нефти, поставляемой третьему по величине импортеру нефти в мире.

Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию с долей 40% после перенаправления поставок из Европы.

Индийские нефтепереработчики, которые редко покупают российскую нефть из-за высоких транспортных расходов, покупают сырую нефть со скидкой после того, как некоторые западные компании и страны отказались покупать у Москвы после их вторжения в Украину.

Страны Европейского союза прекратили покупать российскую нефть с 5 декабря, а «большая семерка» присоединилась к Европейскому союзу, установив потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, чтобы ограничить доходы Москвы.

Источники сообщили, что российская нефть, продаваемая BPCL, будет продаваться по цене с дисконтом в 8 долларов за баррель по сравнению с индексом Дубая.

Индийская нефтяная корпорация (IOC.NS), крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны, в апреле заключила сделку с «Роснефтью» на поставку до 1,5 млн метрических тонн нефти в месяц со скидкой по сравнению с эталонным ближневосточным ориентиром с дисконтом от 8 до 10 долларов за баррель. , согласно источникам.

«Роснефть» постепенно отходит от эталонной марки Brent, в которой доминирует Европа, потому что продажи российской нефти сместились в основном в сторону Азии после того, как Европа отказалась от покупок в Москве.

Оба ориентира номинированы в долларах и устанавливаются S&P Global Platts, американским подразделением S&P Global Inc (SPGI.N).

На индекс Дубая сильно влияет торговля нефтью в Азии и на Ближнем Востоке, в то время как сырая нефть марки Brent в основном используется для оценки сырой нефти из Европы, Африки и Южной Америки.

Россия перенаправляет свои поставки энергоносителей с традиционных рынков Европы в Азию, особенно в Индию и Китай, поскольку Запад ввел широкомасштабные санкции, включая запрет на импорт российской нефти морским путем.

BPCL, как и большинство индийских НПЗ, закупает российскую нефть на месте, в основном у дилеров.

Источники сообщили, что целью BPCL в новом обсуждаемом контракте является импорт различных сортов российской нефти, в том числе Sokol, Farandi и Urals.

(Отчетность Нидхи Вермы). Монтаж Тони Монро и Джимми Фрида

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