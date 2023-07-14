ЭКСКЛЮЗИВ: Источники говорят, что Россия планирует сократить экспорт нефти в августе

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МОСКВА, 14 июля (Рейтер) — Экспорт российской нефти из западных портов сократится примерно на 100 000-200 000 баррелей в день в следующем месяце по сравнению с уровнем июля, поскольку Москва выполняет обещание главы ОПЕК о новых сокращениях поставок. Саудовская Аравия, сообщили в пятницу два источника, ссылаясь на экспортные планы.

Ключевые производители, включая ОПЕК и Россию, известную как ОПЕК+, сокращают поставки с ноября, чтобы поддержать цены. В этом месяце Москва обязалась сократить экспорт на 500 000 баррелей в сутки в августе, в то время как Саудовская Аравия продлила сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

Поскольку Россия не раскрыла основания для своих сокращений, аналитики и трейдеры сказали, что это трудно отследить. Но августовские сокращения усугубят сокращение экспорта на общую сумму 500 000 баррелей в день в период с мая по июль, согласно торговым источникам и данным Refinitiv Eikon.

Июльские отгрузки нефти из западных портов, таких как Приморск и Усть-Луга на Балтийском море и Новороссийск на Черном море, в этом месяце упадут до 1,9 млн баррелей в сутки по сравнению с 2,3 млн баррелей в сутки в июне и 2,4 млн баррелей в сутки в мае.

Россия экспортирует нефть и сырье через Тихий океан и по прямому трубопроводу в Китай и его европейские порты. Его планы экспорта по восточным экспортным маршрутам пока недоступны.

Три источника, знакомые с этим вопросом, сообщили Рейтер, что Россия дала указание нефтяным компаниям сократить планы поставок на следующий месяц.

Ранее на этой неделе официальные представители энергетики провели встречу с топ-менеджерами компаний, попросив их сделать больше, чтобы гарантировать снижение экспорта в августе.

Пресс-секретарь вице-премьера России Александра Новака, отвечающего за отношения Москвы с ОПЕК+, не ответил на запросы о комментариях.

Новак заявил в четверг, что российские компании примут решение о сокращении добычи нефти в августе, но задача России заключается в сокращении поставок на мировые рынки.

Общий экспорт сырой нефти и сырьевых товаров из России оценивается в 7 миллионов баррелей в сутки, но данные о действиях страны на Украине, которые Москва называет специальной военной операцией, остаются секретными.

До того, как Россия объявила о планах сократить поставки за границу, ОПЕК+ управляла только добычей нефти, а не экспортом.

Игорь Сечин, влиятельный глава крупнейшей российской нефтедобывающей компании «Роснефть», впервые намекнул на необходимость сокращения экспорта и добычи в прошлом месяце.

Российские офлайновые мощности по первичной переработке нефти с июля по август увеличились на 40%, что сделало дополнительные сокращения экспорта нефти в следующем месяце для многих еще более серьезными.

По словам трейдеров, если Россия захочет сократить экспорт нефти с июля по август, компании могут перенести некоторые запланированные работы на осенние месяцы, чтобы увеличить внутреннее потребление нефти или сократить ее добычу.

Монтаж Джона Харви

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