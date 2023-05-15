Эксклюзив — Источники: лидеры G7 нацелены на российскую энергетику и торговлю новыми санкциями

Сценарий: Тревор Ханикатт и Андреас Рейнке.

ВАШИНГТОН/БЕРЛИН (Рейтер) — Лидеры Большой семерки крупнейших промышленно развитых стран планируют ужесточить санкции против России на саммите в Японии на этой неделе, заявили официальные лица, знакомые с Россией, с шагами, направленными на энергоносители и экспорт, чтобы помочь военным усилиям Москвы. обсуждения.

Люди говорят, что новые меры, объявленные лидерами во время встреч 19-21 мая, будут направлены на уклонение от санкций с участием третьих стран, на подрыв будущего производства энергии в России и ограничение торговли, поддерживающей российские вооруженные силы.

Кроме того, официальные лица США также ожидают, что члены G7 согласятся скорректировать свой подход к санкциям, чтобы весь экспорт автоматически блокировался, по крайней мере, для определенных категорий товаров, если только они не включены в список разрешенных товаров.

Администрация Байдена ранее настаивала на том, чтобы союзники по G7 изменили подход группы к санкциям, который сегодня позволяет продавать в Россию все товары, если они явно не занесены в черный список.

Это изменение может затруднить поиск лазеек в санкционном режиме для Москвы.

Хотя союзники не согласились широко применять более ограничительный подход, официальные лица США ожидают, что в областях, наиболее чувствительных для российских военных членов G7, они примут допущение, что экспорт запрещен, если они не включены в конкретный список.

Точные области, в которых будут применяться эти новые правила, все еще обсуждаются.

«В некоторых местах, особенно в отношении оборонно-промышленной базы России, следует ожидать изменения этого предположения», — сказал представитель США на условиях анонимности.

Точные формулировки совместных заявлений лидеров «Большой семерки» еще подлежат обсуждению и изменению, прежде чем они будут опубликованы во время саммита. В G7 входят США, Япония, Канада, Франция, Германия, Италия и Великобритания.

Действия лидеров G7 в отношении России связаны с тем, что западные союзники Украины ищут новые способы ужесточить и без того ограничительные санкции в отношении России, от экспортного контроля до визовых ограничений и ограничения цен на нефть, что оказало давление на президента России Владимира Путина, но не остановило полноценные меры. . . . Вторжение, которое началось больше года назад.

История продолжается

Некоторые союзники США сопротивлялись идее крупномасштабных торговых запретов с последующим поэтапным отказом от них.

Европейский Союз, например, имеет свой собственный подход и в настоящее время также ведет переговоры о своем 11-м пакете санкций после того, как Россия вторглась в Украину, при этом основное внимание уделяется людям и странам, которые обходят существующие торговые ограничения.

«Иногда обсуждаемый подход «сначала запретить все и разрешить исключения» не сработает, с нашей точки зрения», — сказал высокопоставленный правительственный чиновник Германии. «Мы хотим быть очень точными и хотим избежать непреднамеренных побочных эффектов».

Между тем, изменение формулировок, в том числе формулировок, указывающих, что некоторые виды торговли запрещены, за исключением специально исключенных, лидерами «Большой семерки» не обязательно немедленно приведет к новым запретам или даже к изменению позиции.

«По крайней мере, в первый день это изменение в предположении не меняет сути того, что допустимо, но важно для долгосрочной траектории того, куда мы идем, и ограничивает систему в целом», — сказал представитель США.

Ожидается, что Украина, при поддержке западного оружия и денег, в ближайшие недели начнет крупные контрнаступательные операции, чтобы попытаться отвоевать районы на востоке и юге от российских войск.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе находился в Европе для встреч с Папой Франциском, а также лидерами Франции, Италии и Германии. Официальные лица заявили, что он, как ожидается, выступит перед лидерами G7 виртуально или лично во время их саммита в Хиросиме.

Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил в прошлом месяце, что решение G7 о запрете экспорта в страну побудит Москву прекратить сделку по черноморскому зерну, позволяющую экспортировать жизненно важное зерно из Украины. Ожидается, что продовольственная безопасность после войны также станет главной темой G7.

(Отчетность Тревора Ханикатта в Вашингтоне и Андреаса Райнке в Берлине; редактирование Криса Риза)